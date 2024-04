Aus diesen Gründen zeigt sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

Die Gemeinschaftswährung Euro setzte damit die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fort. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0652 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag ebenfalls auf 1,0652 Dollar festgesetzt. Der Angriff des Irans auf Israel vom Wochenende zeigte bisher keine größeren Auswirkungen am Devisenmarkt.

Am Freitag war der Euro noch deutlich gefallen und hatte den tiefsten Kurs seit Anfang November erreicht. Ursache hierfür ist die Aussicht auf einen wachsenden Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA. Während die EZB auf eine erste Zinssenkung im Juni zusteuert, scheint die US-Zentralbank Fed mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik noch abwarten zu wollen.

Im Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf US-Konjunkturdaten richten. Am Nachmittag werden unter anderem Daten zum Umsatz im amerikanischen Einzelhandel erwartet.

