Profitabler AVAX-Einstieg?
|
07.11.2025 11:03:13
Avalanche: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAX investiert, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,25 USD, da Avalanche am 06.11.2025 16,08 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 76,75 Prozent vermindert.
Am 06.04.2025 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 15,98 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Avalanche am 08.12.2024 bei 54,12 USD.
Redaktion finanzen.net

