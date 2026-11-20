Bei einem frühen Investment in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Avalanche wurde am 18.11.2021 zu einem Wert von 98,59 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 101,43 AVAX im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 707,57 USD, da sich der Wert von Avalanche am 19.11.2026 auf 6,976 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,92 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 15,02 USD und wurde am 27.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net