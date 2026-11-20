|Investment unter der Lupe
|
20.11.2026 11:03:13
Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Avalanche wurde am 18.11.2021 zu einem Wert von 98,59 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 101,43 AVAX im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 707,57 USD, da sich der Wert von Avalanche am 19.11.2026 auf 6,976 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,92 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 15,02 USD und wurde am 27.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0968
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
174,49
|
-0,6300
|
|
-0,36
|Britische Pfund
|
0,838
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9206
|
-0,0053
|
|
-0,57
|Hongkong-Dollar
|
8,5974
|
-0,0043
|
|
-0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.