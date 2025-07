Besser als Bitcoin? Der Presale Coin Bitcoin Hyper liegt gerade im Trend!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin gehört zu den prestigeträchtigen Krypto-Coins, die der aktuelle Markt derzeit zu bieten hat. Entsprechend groß ist das Interesse von kleinen bis großen Investoren nach dem Altcoin. Doch nicht immer ist es empfehlenswert, in solch einen großen und international bekannten Altcoin zu investieren, wie der Bitcoin. Die Augen sind an dieser Stelle auf einen Newcomer gerichtet, der aktuell immer mehr im Trend liegt. Die Rede ist an dieser Stelle von Bitcoin Hyper. Doch was verbirgt sich hinter dem neuen Token?

Bitcoin Hyper – Der neue Stern am Krypto-Himmel

Es ist erst wenige Wochen her, als der Launch von Bitcoin Hyper stattgefunden hat. Trotzdem gehört der Newcomer schon jetzt zu den aussichtsreichsten Presales des Jahres und steht bei einer eingeworbenen Summe von rund 2 Millionen US-Dollar. Bereits an dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Token des Presales namens HYPER ausschließlich im Vorverkauf zu erwerben ist und noch nicht über eine Krypto-Börse im klassischen Sinne. Doch was macht den neuen Token derart besonders und lohnt es sich, zum aktuellen Zeitpunkt in den Newcomer zu investieren?

Hinter dem Presale verbirgt sich ein Projektteam, welches auch zur Aufgabe gemacht hat, das erste echte Layer-2-Netzwerk für den Bitcoin an den Markt zu bringen. Der Bitcoin gehört zu den bekanntesten Kryptowährungen am Kryptomarkt und ist zugleich die mit der höchsten Marktkapitalisierung, die technische Basis gerät allerdings immer weiter ins Hintertreffen. Während die Blockchains von Ethereum, Ripple und Solana als effizient, kostengünstig und skalierbar gelten, plagt die Bitcoin-Blockchain eine langsame Abwicklung von Transaktionen, hohe Kosten und mangelnde Skalierbarkeit. Mit Bitcoin Hyper gehören genau diese Themen nun der Vergangenheit an.

Die neue geschaffene Layer-2-Blockchain kompensiert genau diese Nachteile und stellt damit schnelle Transaktionen, kostengünstige Transaktionen und ein Höchstmaß an Skalierbarkeit in Aussicht. Im Vergleich zum Bitcoin wächst mit Bitcoin Hyper zum aktuellen Zeitpunkt eine echte Alternative heran, der ein hohes Potenzial für die Zukunft zugesprochen wird. In diesem Zusammenhang werden nicht nur klassische Zahlungen ermöglicht. Ebenso ist mittels der neuen Blockchain Staking, dezentrales Finanzwesen und die Entwicklung von Anwendungen (dApps) problemlos möglich. Eine Meme-Figur, die stark an PEPE erinnert, rundet Bitcoin Hyper ab und sorgt gleichzeitig für Vertrauen.

Die Tokenomics von Bitcoin Hyper im Überblick

Damit ein junges Projekt wie Bitcoin Hyper zum Erfolg wird, ist es notwendig, dass die zur Verfügung stehenden Tokens intelligent verteilt bzw. verwendet werden. Der größte Anteil geht in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung zurück, welche zugleich auch über Erfolg und Misserfolg des gesamten Projektes entscheidet. Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt deutlich wurde, liegt der Fokus auf technische Innovation, welche ausgezeichnete Entwickler erfordert. Neben der Entwicklung fließen weitere 25 Prozent in den Ausbau der Geschäftstätigkeit in der Zukunft sowie in die Community, welche für den langfristigen Erfolg des Projektes essentiell ist.

Doch von alleine wird ein Projekt wie Bitcoin Hyper nicht erfolgreich, sprich es benötigt ein groß angelegtes und gezieltes Marketing, damit der Token und das Projekt sein wahres Potenzial ausschöpfen kann. Für das Marketing stehen. In diesem Zusammenhang stehen insgesamt 20 Prozent der verfügbaren Tokens zur Verfügung. Die Kanäle, die in diesem Zusammenhang bedient werden, sind u.a. die sozialen Medien, News-Seiten und gezielte Werbe-Ads. Darüber hinaus sind 15 Prozent für Prämien vorgesehen, wie zum Beispiel in Form des Staking. Die restlichen 10 Prozent werden für die initialen Börsenlistings verwendet, für die eine ausreichende Liquidität notwendig ist, um alle Transaktionen in den ersten Stunden und Tagen des Handels bedienen zu können.

Lohnt es sich, in Bitcoin Hyper zu investieren?

Derzeit steht der Token von Bitcoin Hyper noch bei einem Kurs von 0,01215 US-Dollar, wodurch er für faktisch jeden erschwinglich ist. Gleichzeitig liegt die Marktkapitalisierung direkt nach dem initialen Börsenlisting im unteren Millionenbereich, was verdeutlicht, wie groß das Wachstumspotenzial in der Zukunft ist, insbesondere mit der technischen Innovation, welche das Projekt in sich birgt. Eine Vielzahl von Experten aus dem Bereich rund um Kryptowährungen sind sich an dieser Stelle einig, dass der noch im Presale befindliche Tokens definitiv ein potenzialreicher Kauf darstellt. Doch es ist eine gewisse Eile geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Tokens in seinem Preis an, ein weiteres Mal bereits in rund einem Tag. Bis zum Listing an der ersten Kryprobörse werden sich die Steigerungen im Preis kontinuierlich fortsetzen.

