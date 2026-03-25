25.03.2026 12:13:00

Better Buy: Bitcoin vs. XRP

The crypto market is in the dumps, and Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) have both been dragged down with it. Bitcoin is off 44% from its all-time high. XRP has fallen even harder, down 61% from its 2025 peak.Pain like that can create opportunity, but which beaten-down crypto offers the better risk/reward from here? Two Fool contributors take opposite sides of the debate.Anders Bylund (XRP): XRP's valuation was quite unreasonable in 2025. The coin that makes the Ripple international payment system work soared for speculative reasons, resulting in a lofty valuation. At the peak in July 2025, it held a total market value of $209 billion. XRP was the third largest name in the crypto business, trailing behind only Bitcoin and Ethereum (CRYPTO: ETH).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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