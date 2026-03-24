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24.03.2026 23:37:00
Better Crypto Buy: Bitcoin or a Bitcoin ETF?
If you want to invest in Bitcoin (CRYPTO: BTC), you have two options: the cryptocurrency itself or a Bitcoin ETF. The SEC approved the first group of Bitcoin ETFs in January 2024, and they've accumulated over $90 billion in assets under management (AUM) as of March 20, 2026.Each has its advantages and disadvantages. The right choice depends on how much control you want over your cryptocurrency and your investment time horizon.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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