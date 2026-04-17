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17.04.2026 15:30:00
Better Crypto Buy Right Now: Ethereum vs. Solana
As investors allocate less of their capital to digital assets amid the current cryptocurrency bear market, both Ethereum (CRYPTO: ETH) and Solana (CRYPTO: SOL) are getting hit hard. The former is 51% below its record (as of April 13), while the latter is trading 67% off its peak. Shrewd investors might take this weakness as a signal to take a closer look.Between these leading cryptocurrencies, which is the better buy right now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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