|Rentables Binance Coin-Investment?
|
03.12.2025 11:03:20
Binance Coin: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Am 02.12.2022 kostete Binance Coin 293,24 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in BNB investiert hat, hat nun 3,410 Binance Coin im Portfolio. Die gehaltenen Binance Coin wären am 02.12.2025 bei einem BNB-USD-Kurs von 877,07 USD 2 990,95 USD wert gewesen. Das entspricht einem Zuwachs um 199,09 Prozent.
Am 10.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
