Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Vor Jahren in Binance Coin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Gestern vor 5 Jahren notierte Binance Coin bei 30,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BNB investiert, befänden sich nun 329,05 Binance Coin in seinem Depot. Die gehaltenen Binance Coin wären am 28.10.2025 bei einem BNB-USD-Kurs von 1 103,97 USD 363 257,55 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +3 532,58 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 533,45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

