Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen
Binance Coin notierte am 25.11.2024 bei 636,00 USD. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1572 Binance Coin in seinem Portfolio. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 25.11.2025 gerechnet (862,52 USD), wäre das Investment nun 135,61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 35,61 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 533,45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1594
|
-0,0004
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
181,248
|
-0,1620
|
|
-0,09
|Britische Pfund
|
0,8768
|
0,0009
|
|
0,10
|Schweizer Franken
|
0,9332
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,0177
|
-0,0020
|
|
-0,02
