Performance im Fokus 26.11.2025 11:03:13

Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Binance Coin investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Binance Coin notierte am 25.11.2024 bei 636,00 USD. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1572 Binance Coin in seinem Portfolio. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 25.11.2025 gerechnet (862,52 USD), wäre das Investment nun 135,61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 35,61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 533,45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com,ymcgraphic / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1594
-0,0004
-0,03
Japanischer Yen
181,248
-0,1620
-0,09
Britische Pfund
0,8768
0,0009
0,10
Schweizer Franken
0,9332
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,0177
-0,0020
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen