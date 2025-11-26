Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Binance Coin investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Binance Coin notierte am 25.11.2024 bei 636,00 USD. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1572 Binance Coin in seinem Portfolio. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 25.11.2025 gerechnet (862,52 USD), wäre das Investment nun 135,61 USD wert. Das entspricht einem Plus von 35,61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 533,45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net