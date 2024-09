Bitcoin bald bei 90.000 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Innerhalb der letzten Stunden konnte sich der Bitcoin nach einer Talfahrt über mehrere Wochen hinweg stabilisieren und sogar leichte Kursgewinne vorweisen. Was für die einen noch nicht das Ende der aktuellen Korrekturbewegung ist, ist für die anderen der Beginn einer neuen Kursrallye. Doch einer steht dabei ganz besonders im Fokus, niemand geringeres als der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Doch was hat Donald Trump damit zu tun?

Bernstein-Analysten sehen den „Trump-Trade“

Die Analysten von Bernstein sehen in Anbetracht des aktuellen Wahlkampfes und einer möglichen erneuten Präsidentschaft von Donald Trump eine sogenannte „Trump-Wette“, die ihr Finale am 05. November dieses Jahr findet. Sollte Donald Trump die Wahl gegen Kamala Harris gewinnen, sehen die Bernstein-Analysten einen Anstieg des Bitcoins bis auf einen Kurs von 90.000 US-Dollar als realistisch an. Als unteres Kursniveau sehen die Analysten die Marke von 80.000 US-Dollar.

Der Grund für den Optimismus sind die polarisierenden Aussagen Trumps während seiner letzten öffentlichen Auftritte. Während er in seinem letzten Wahlkampf eine Anti-Krypto-Haltung einnahm, ist mittlerweile das komplette Gegenteil der Fall. Ein Vorhaben ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die personelle Umbesetzung des SEC-Chefposten, den derzeit der umstrittene Gary Gensler innehat. Darüber hinaus sprach er vom Krypto-Zentrum, welches zukünftig die USA darstellen werden. Auch eine sogenannte Krypto-Quote thematisierte er zuletzt öffentlich. Der Tech-Milliardär Elon Musk soll bei seinen Vorhaben zudem eine zentrale Rolle einnehmen. Doch was passiert, wenn Kamala Harris gewinnt?

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin ist derzeit die große Unbekannte im Wahlkampf. Bei öffentlichen Auftritten scheint sie das Thema bewusst zu meiden. Geht es nach den Analysten, dann wird sich der Bitcoin bei einem Kurs zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar einpendeln, was bei einem aktuellen Kursstand von rund 57.000 US-Dollar deutliche Verluste zur Folge hätte. Grund für die Annahme ist, dass es naheliegt, dass Harris den aktuellen Kurs von Joe Biden weiterführt, der nicht als kryptofreundlich gilt.

Jetzt in den Bitcoin investieren?

Wie die Einschätzung von den Bernstein-Analysten sehr gut offenbart, ist die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten stark von den Geschehnissen rund um den Wahlkampf für die US-Präsidentschaft in den kommenden vier Jahren abhängig. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Kamala Harris für eine Überraschung sorgt und sich klar als Fürsprecherin der Kryptoszene auf den letzten Metern präsentiert. Neben dem US-Wahlkampf werden die kommenden Entscheide rund um die Entwicklung der Leitzinsen mit Spannung erwartet. Bereits am 12. September steht eine erste Entscheidung der EZB an, während die Fed in den USA in der kommenden Woche folgt.

An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die aktuelle Entwicklung des Bitcoins zu werfen. Derzeit pendelt der Bitcoin rund um die wichtige Marke von 57.000 US-Dollar, welche zugleich als Supportzone dient. Auf der Basis von einem Monat liegt der Bitcoin zudem um rund 6,2 Prozent im Minus, geschuldet der allgemeinen Marktschwäche, von denen nahezu alle Kryptowährungen betroffen sind. Das Kursziel von 90.000 US-Dollar bedeutet damit eine Gewinnchance von fast 60 Prozent, sowie das Erreichen eines neuen Allzeithochs.

PEPE Unchained startet in die finale Phase

Während es für den Bitcoin nachhaltig in Richtung Turnaround gehen könnte, steht der neue Meme-Coin von PEPE Unchained ($PEPU) kurz davor, an den ersten Kryptobörsen gelistet zu werden. Verantwortlich dafür ist insbesondere die Community, die hinter PEPE Unchained steht und großteils auf die Meme-Figur PEPE zurückzuführen ist. Doch PEPE Unchained ist nicht nur ein klassischer Meme-Coin, denn das Projektteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein neues Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich derzeit im Aufbau befindet. Die technische Basis dafür liefert die Layer-2-Blockchain von Ethereum, die in den letzten Monaten deutlich an Volumen gewonnen hat.

Das liegt insbesondere an den geringen Transaktionskosten sowie der Skalierbarkeit. Doch wie geht es weiter mit PEPE Unchained? Im nächsten Schritt steht der Abschluss des Presales an, in Form einer ersten Listung an einer dezentralen Kryptobörse. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn es sollen ebenso diverse zentrale Kryptobörsen folgen, über die bekanntlich das größte Volumen am Markt gehandelt wird. Bis es allerdings soweit ist, lässt sich der $PEPU-Token über die Projektwebsite erwerben, derzeit noch zu einem Preis von 0,0096126 US-Dollar. Dabei gilt es anzufügen, dass der Preis auch in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird.

