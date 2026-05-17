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Im Abwärtssog 17.05.2026 20:52:38

Bitcoin bricht auf tiefsten Stand seit Monatsanfang ein

Bitcoin bricht auf tiefsten Stand seit Monatsanfang ein

Der Bitcoin ist am Wochenende auf den tiefsten Stand seit Monatsanfang gefallen.

Die Digitalwährung Bitcoin kostete am Sonntag zuletzt 78.000 US-Dollar. Anleger dies- und jenseits des Atlantiks befänden sich im Würgegriff geo- und geldpolitischer Unwägbarkeiten, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research.

Vor allem die Sorge vor einer möglichen Verschärfung der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran belaste die Risikobereitschaft der Investoren. Gleichzeitig sorgten anhaltende Inflationsrisiken und die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank für zusätzliche Nervosität. Anleger befänden sich aktuell in einer Phase großer Orientierungslosigkeit und seien zwischen Inflationssorgen, Zinsspekulationen und geopolitischen Risiken gefangen.

/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

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