Bitcoin Cash: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin Cash verdienen können.

Am 07.12.2020 war Bitcoin Cash 283,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0,3524 Bitcoin Cash im Depot. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 07.12.2025 auf 597,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,57 USD wert. Damit wäre das Investment 110,57 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Am 18.09.2025 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net