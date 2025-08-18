Entwicklung der Investition 18.08.2025 19:43:12

Bitcoin Cash: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Bitcoin Cash: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bitcoin Cash-Engagement gewesen.

Bitcoin Cash war am 17.08.2022 133,69 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in BCH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 74,80 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 17.08.2025 auf 582,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 575,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,76 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 623,27 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 600+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1666
-0,0048
-0,41
Japanischer Yen
172,39
-0,0300
-0,02
Britische Pfund
0,8633
-0,0003
-0,03
Schweizer Franken
0,9418
-0,0026
-0,28
Hongkong-Dollar
9,1214
-0,0443
-0,48
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor nächstem Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen