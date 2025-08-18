|Entwicklung der Investition
Bitcoin Cash: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen
Bitcoin Cash war am 17.08.2022 133,69 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in BCH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 74,80 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 17.08.2025 auf 582,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 575,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +335,76 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 623,27 USD.
