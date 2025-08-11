Bitcoin Cash: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bitcoin Cash-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 354,55 USD gehandelt. Bei einem BCH-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,820 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 610,03 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 10.08.2025 auf 570,83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,00 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 08.12.2024 bei 623,27 USD.

Redaktion finanzen.net