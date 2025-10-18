Bitcoin-Community in Schockstarre: Fällt der BTC deutlich unter 100.000 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen steht der Bitcoin massiv unter Druck, was dazu führt, dass die Panik in der Bitcoin-Community förmlich in der Luft liegt. Die Gefahr von weiteren Verlusten ist zudem nicht sicher ausgeschlossen, wodurch sich die Frage stellt, ob jetzt möglicherweise der ganz große Bruch in Richtung Süden folgt? Währenddessen kennt der Meme-Coin Bitcoin Hyper nur eine Richtung: aufwärts!

Bitcoin mit deutlichen Verlusten in den letzten Tagen

Für die Anleger und Investoren von Bitcoin brechen derzeit harte Zeiten an, denn von Tag zu Tag geht es förmlich Stück für Stück immer weiter abwärts. Erst kürzlich erreichte der Bitcoin ein neues ATH jenseits der 120.000 US-Dollar Marke. Nun kämpft der Altcoin um einen Verbleib über die magische Marke von 100.000 US-Dollar, welche zugleich als starker Support anzusehen ist. Blickt man an dieser Stelle auf die vergangenen 7 Tage, dann steht derzeit ein Verlust von 13,5 Prozent zu Buche. Innerhalb von einem Monat steht der Altcoin sogar bei einem Minus von 10 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 2,1 Billionen US-Dollar.

Mit solch einer Entwicklung steht der Bitcoin keines Wegs alleine da, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben in den vergangenen Tagen stark an Wert verloren. Ein Beispiel dafür ist Ethereum mit einem Verlust von ebenso 13,5 Prozent innerhalb einer Woche. Direkt daran fügt sich der XRP-Token an, der im Schnitt von einer Woche bei einem Verlust von 19,5 Prozent steht. Eine Vielzahl weiterer Anzahl von Newcomern und Altcoins könnte an dieser Stelle ergänzt werden. Doch woran liegt es, dass derzeit die Verluste derart überwiegen und die BTC-Community in Schockstarre versetzt wird?

Die Gründe der Verluste bei BTC im Überblick

Sucht man nach den Gründen für die deutlichen Verluste beim Bitcoin, dann wird man bei dem US-Präsidenten Donald Trump fündig, der gegenüber China Strafzölle in Höhe von 100 Prozent angedroht hat. Von seiner Drohung weicht der US-Präsident bisher keinen Meter ab, was die Akteure am Markt in Aufruhr versetzt. Besonders bemerkbar macht sich die Unsicherheit bei den Spot-ETFs von Bitcoin in den USA, denn es wird zahlreiches Kapital abgezogen. Auch in den kommenden Stunden und Tagen könnte es zu weiteren Verlusten beim BTC kommen.

Droht der deutliche Absturz unter 100.000 US-Dollar?

Die Panik ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr groß, dass es in den kommenden Stunden und Tagen zu weiteren und teils deutlichen Verlusten kommen könnte. Teilweise ist die Gefahr berechtigt, denn es könnte tatsächlich in den kommenden Stunden und Tagen zu einem Bruch der 100.000 US-Dollar kommen, in Verbindung mit steigenden Unsicherheiten. Dennoch gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren, denn langfristig betrachtet ist stark davon auszugehen, dass es für den Altcoin Stück für Stück weiter aufwärts geht. Ein Kursziel im kommenden Jahr könnte 200.000 US-Dollar sein.

Bitcoin Hyper: Die Alternative zum Bitcoin!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,1 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

