Bitcoin Entwicklung – Was geschieht nach dem letzten Rückgang?

Bitcoin zeigt in den letzten Tagen wieder einmal einiges an Volatilität. Zuerst stieg der Kurs von seinem Tiefpunkt Anfang Juli auf fast 70.000 US-Dollar, ehe er in den letzten Tagen wieder auf 62.500 Dollar gefallen ist. Aktuell befindet sich Bitcoin mit einem Wert von 64.460 US-Dollar auf dem Niveau des Vortages.

Fear and Greed Index

Der Rückgang des Bitcoin-Kurses ist auch im Fear and Greed Index erkennbar. Dieser Indikator für die aktuelle Marktstimmung ist auf einen Wert von 57 gefallen. Damit befindet sich der Index in einer neutralen Stellung, die aus technischer Sicht keine klare Handelsempfehlung zeigt. Ein sehr gieriger Markt (Werte über 60) deutet grundsätzlich auf eine überkaufte Situation hin, was bedeutet, dass Anleger eher verkaufen sollten. In Zeiten großer Angst (Werte unter 40) ergeben sich typischerweise bessere Kaufmöglichkeiten.

Analyseplattform positiv gestimmt

Die Analyseplattform CoinCodex zeigt sich positiv für den Verlauf des Bitcoin-Preises. Trotz der kurzfristig bärischen Stimmung wird davon ausgegangen, dass der Preis schon in den nächsten Tagen bzw. im nächsten Monat erheblich steigen wird.

Preisvorschau für Bitcoin, Quelle: https://coincodex.com/crypto/bitcoin/price-prediction/

So liegt die Vorhersage für das nächste Monat über dem derzeitigen Allzeithoch bei einem Preis von 85.689 Dollar. Dieses bullische Szenario würde aller Wahrscheinlichkeit den nächsten Bull Run einleiten, da der Handel über der 72.000 US-Dollar-Marke als wichtigstes Signal für einen stabilisierenden Aufwärtstrend von Bitcoin gewertet wird.

Bitcoin bei 70.000 $ abgelehnt

Mit dem aktuellen Abschwung wurde die Widerstandsmarke bei 70.000 US-Dollar bestätigt. Nachdem der Kurs am 29. Juli kurz über die 70.100-Marke gestiegen war, folgte sofort der Rückgang im Preis. Durch das Überschreiten der Marke wurden erhebliche Liquidationen ausgelöst, die vom freien Handel dann noch zusätzlich verstärkt wurden. Aktuell zeigt sich die Liquidation Heatmap jedoch wieder äußerst bullisch für den Kurs. Im Bereich von knapp über 70.000 US-Dollar würden erneut Liquidationen in der Höhe von 711 Millionen US-Dollar warten.

Futures Liquitation Heatmap zeigt klares Bild, Quelle: https://www.coinglass.com/pro/futures/LiquidationHeatMap

Dies lässt auf ein weiteres Pendeln des Kurses im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar schließen. Langfristige Investoren könnten solche Preisrückgänge als Gelegenheiten betrachten. Marktpanik führt normalerweise zu Preistiefs, und ein Rückgang unter 60.000 USD könnte ideale Kaufgelegenheiten schaffen. Durch die aktuellen Schwankungen ergeben sich zu diesem Zeitpunkt keine klaren Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten für Bitcoin. Daher konzentrieren sich viele Investoren auf kleinere Projekte, die bessere Renditemöglichkeiten bieten. Eines dieser Projekte ist der ICO von Pepe Unchained. Das Memecoin-Projekt möchte mit seinem Launch eine eigene Layer-2-Blockchain auf den Weg bringen.

Ethereum Layer 2 Blockchains wurden entwickelt, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Ethereum-Netzwerks zu optimieren. Während die Geschwindigkeiten auf der Main-Chain sehr langsam sind und die Kosten entsprechend hoch, können Layer 2 Blockchains die Effizienz steigern und die Kosten um das 100-fache reduzieren. Damit trifft Pepe Unchained einen wunden Punkt bei Memecoins. Schnelle und günstige Transaktionen werden von den Tradern hier gerne genutzt, um mit Kurzzeit-Trades ihre Gewinne zu optimieren. Die verbesserte Skalierbarkeit mit der gleichzeitig hohen Sicherheit des Ethereum-Netzwerks bietet damit auf Layer 2 Lösungen eine optimale Umgebung für diese Händler.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Projekt bereits 6,8 Millionen US-Dollar im Vorverkauf einsammeln konnte. Der Ausblick, den viralen $PEPE Token auf einer eigenen, günstigen Blockchain zu betreiben, scheint im Kryptoumfeld Anklang zu finden. Da schon in gut einem Tag der Preis der Kryptowährung weiter erhöht wird, ist es nicht verwunderlich, dass derzeit Funding-Raten von über 150.000 US-Dollar pro Tag dem Projekt zufließen.

