Bitcoin, Ethereum oder Solana: Welcher Altcoin ist das beste Investment?

Wer in Kryptowährungen investieren möchte, greift in den meisten Fällen auf die bekanntesten Kryptowährungen zurück. In dieser Auswahl befinden sich fast immer Ethereum, Solana und der Bitcoin. Doch welcher dieser Altcoins ist zum aktuellen Zeitpunkt das bessere Investment beziehungsweise von welchem Altcoin sollte lieber die Finger lassen? Die Antworten auf genau diese Fragen finden sich in diesem Beitrag wieder.

Kryptomarkt mit leichter Erholung nach massiven Kursverlusten.

Ein Blick auf den Kryptomarkt genügt, um festzustellen, dass die vergangenen Wochen durchaus turbulent ausgefallen sind. Es gibt kaum einen Altcoin und genauso auch keinen jüngeren Coin, der zuletzt keine herben Verlusten hinnehmen musste. Teilweise lagen die Verluste innerhalb weniger Tage im zweistelligen Prozentbereich. Einer der Hauptgründe dafür war eine negative Aussicht auf erwartbare Zinssenkungen durch die fed. Unmittelbar gefolgt von der schlagartigen Auflösung von zahlreichen Long-Positionen in den jeweiligen Märkten. Und nun ein Blick auf die angekündigten Altcoins.

Bitcoin stabilisiert sich knapp über 90.000 US-Dollar

Der Bitcoin ist mit einer Marktkapitalisierung von über 1,8 Billionen US-Dollar der unangefochtene Nr 1 am Kryptomarkt. Damit strahlt der Platzhirsch am Kryptomarkt Stabilität und Beständigkeit aus. Dennoch haben die letzten Wochen bewiesen, dass es jederzeit zu teils herben Rücksetzern kommen kann. Auf der anderen Seite ist das künftige Wachstumspotenzial als hoch einzuschätzen, aber dennoch vergleichsweise gering einzustufen. Grund dafür ist die verhältnismäßig hohe Marktkapitalisierung. Experten sehen einen realistischen Anstieg des Bitcoins auf bis zu 500.000 US-Dollar in den kommenden 3 Jahren.

Ethereum bricht die 3.000 US-Dollar Marke nach oben

Ethereum ist ähnlich wie der Bitcoin nicht mehr vom Kryptomarkt wegzudenken und gehört mit einer Marktkapitalisierung von weit über 370 Milliarden US-Dollar zu den Top Reitern aller Kryptowährungen. Ein großer Vertrauensbeweis in diesem Zusammenhang war beispielsweise die Genehmigung eines ersten Spot-ETFs auf Basis von Ethereum in den USA. Gleichzeitig ergibt sich dadurch in der Zukunft ein konstanter Kapitalverlust seitens des traditionellen Finanzwesen. Experten rechnen unter diesen Voraussetzungen mit einem Anstieg des ETH-Token mit einer Korrektur zwischen 5.000 US-Dollar und 10.000 US-Dollar in den kommenden 3 Jahren.

Solana mit hohen Wachstumschancen in den kommenden Jahren.

Während Bitcoin und Ethereum bereits mittels Spot-ETFs in den USA gehandelt werden können, steht die Zulassung eines solchen ETFs für Solana noch aus. Allein dadurch bietet sich in Verbindung mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 70 Milliarden US-Dollar ein enormes Wachstumspotenzial. Doch das ist noch lange nicht alles, was für Optimismus in Hinblick auf die künftige Entwicklung von Solana führt. Ein wesentlicher Punkt ist die hohe Leistungsfähigkeit der Blockchain, die bereits in der Vergangenheit für starkes Wachstum gesorgt hat. Möchte man der Meinung von zahlreichen Experten Glauben schenken, dann könnte es für den Altcoin innerhalb der kommenden Jahre auf einen Kurs von 1000 US-Dollar gehen. Damit ist Solana das beste Investment, vor dem Bitcoin und Ethereum.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zum Bitcoin!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 22 Milliarden US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

