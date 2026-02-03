03.02.2026 21:26:44

Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Trumps Wahlsieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag bis auf unter 73.000 US-Dollar gefallen. Das war der niedrigste Stand seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024. Zuletzt notierte der Bitcoin etwas erholt bei etwa 75.000 Dollar.

Anlegern stehe die Unsicherheit derzeit ins Gesicht geschrieben, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Investoren befänden sich im Klammergriff makroökonomischer Unsicherheiten. Der Rückgang verdeutliche die zunehmende Empfindlichkeit von Bitcoin gegenüber makroökonomischen Verschiebungen und globalen Liquiditätsströmen. Investoren fürchteten, dass der geldpolitische Gegenwind insbesondere jenseits des Atlantiks doch länger anhalte als gedacht und schalten vorsichtshalber in den Risk-off-Modus. Ein Reißen der 70.000-Dollar-Marke könnte Anleger in den Panikmodus versetzen./he

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX leichter -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien 

