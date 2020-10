Bitcoin für Privatinvestoren knapp: Krypto-Fan Max Keiser rechnet mit riesigem Kurssprung

• Bitcoin-Bulle Max Keiser erwartet riesigen Kurssprung• Institutionelle Investoren würden einsteigen• Bitcoin wird für Privatanleger knapp werden

Max Keiser, Gründer von Heisenberg Capital und Moderator der TV-Sendung Keiser Report, gilt als scharfer Kritiker des globalen Finanzsystems. Diesem Ruf wurde er nun wieder gerecht.

The (temporary) #Bitcoin price suppression scheme is a godsend for poor people to stack sats *now* before retail liquidity dries up and the price vaults to gold -parity levels around $400,000