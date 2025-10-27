Japanischer Yen - Bitcoin

0,0000
 BTC
0,0000
-3,30 %
BTC - JPY
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Handelskonflikt im Blick 27.10.2025 07:28:38

Bitcoin gewinnt und übersteigt die Marke von 115.000 Dollar

Bitcoin gewinnt und übersteigt die Marke von 115.000 Dollar

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel die Kursgewinne vom Wochenende ausgebaut.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung kletterte bis auf fast 115.600 US-Dollar, nachdem er bereits am späten Sonntagabend die Kursgewinne vom Wochenende mit dem Anstieg über die Marke von 115.000 Dollar gekrönt hatte. Ende vergangener Woche hatte ein Bitcoin noch rund 110.000 Dollar gekostet. Händler führten die Kursgewinne unter anderem auf die Annäherung zwischen China und den Vereinigten Staaten im Zoll- und Handelsstreit zurück.

Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Wochenende nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind. Dann wird sich herausstellen, ob es zu einer Vereinbarung kommt.

Der Bitcoin war nach seinem Rekordhoch von etwas mehr als 126.000 Dollar Anfang des Monats bis auf fast 103.000 Dollar Mitte Oktober gefallen und befindet sich seitdem wieder auf einem Erholungskurs. In die gegenteilige Richtung hatte sich zuletzt der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) entwickelt. Dieser fiel von dem Mitte Oktober erreichten Rekordhoch von knapp 4.400 US-Dollar auf zuletzt 4.080 Dollar zurück.

/zb/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Goldpreis: Erster Wochenverlust seit August droht
Wichtiges Anlegerwissen: Wann sich der Kauf von Bitcoin & Co lohnt und wann nicht
Digitales Gold der Zukunft: Milliardär Ricardo Salinas erwartet 14-fachen Anstieg des Bitcoin-Kurses
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com,vonDUCK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1622
-0,0030
-0,25
Japanischer Yen
177,19
-0,1000
-0,06
Britische Pfund
0,8803
0,0024
0,27
Schweizer Franken
0,9266
0,0022
0,24
Hongkong-Dollar
9,0306
-0,0224
-0,25
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen