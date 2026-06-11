Bitcoin im Iran-Konflikt: Digitales Gold oder Risiko-Asset?

Der Iran-Konflikt liefert einen seltenen Praxistest für die These vom Bitcoin als sicherem Hafen. Was dafür und was dagegen spricht.

• Bitcoin zeigt teils krisenresistentes Kursverhalten• ETF -Abflüsse und Strategy-Verkauf belasten die Stimmung• Analysten bleiben über den weiteren Kursverlauf uneinig

Teils deutliche Kursschwankungen sind am Kryptomarkt eher die Regel als die Ausnahme. Dennoch prägt die Diskussion darüber, ob insbesondere die Ur-Kryptowährung Bitcoin ungeachtet ihrer Volatilität in Zeiten von geopolitischen Krisen, hoher Inflation oder Bankensterben als "sicherer Hafen" bewertet werden kann, die Geschichte des Krypto-Urgesteins immer wieder. Aktuell wird diese These auf eine harte Probe gestellt - und zwar mit Blick auf den derzeit größten geopolitischen Konfliktherd: Den Krieg im Iran.

Die Frage, ob Bitcoin diese Funktion als digitaler Zufluchtsort in der Realität erfüllt, lässt sich mit den nackten Daten aus dem laufenden Iran-Konflikt allerdings nicht eindeutig beantworten. Das Allzeithoch von rund 126.000 Dollar, das die Kryptowährung noch im Oktober 2025 markiert hatte, liegt mittlerweile weit zurück. Zudem begann der jüngste Abwärtstrend bereits vor der heißen Phase des Konflikts: Im Februar 2026 drückte eine giftige Kombination aus hartnäckigen globalen Inflationssorgen und der drohenden iranischen Eskalation den Bitcoin-Kurs auf ein Jahrestief von rund 60.000 Dollar. Was seither an den Handelsplätzen passiert ist, liefert allerdings Futter für beide Seiten der Debatte.

Was für Bitcoin als sicheren Hafen spricht

Das stärkste Argument ist die relative Performance der Wochen nach Kriegsbeginn am 28. Februar. Nach einem ersten Ausverkauf auf unter 63.000 Dollar erholte sich Bitcoin rasch und kletterte bis Ende April auf bis zu rund 80.000 Dollar, was vom Kriegstief aus einem Anstieg von rund 20 Prozent entspricht. Gold verlor im gleichen Zeitraum rund 15 Prozent gegenüber seinem Jahreshoch vom Januar 2026, weil der Energieschock durch steigende Ölpreise Inflationserwartungen und Anleiherenditen nach oben trieb. Gold als nicht verzinsliches Asset leidet strukturell unter höheren Renditen, da der Opportunitätskostendruck wächst. Bitcoin dagegen, dessen Investmentthese auf einer fest begrenzten Angebotsmenge von 21 Millionen Einheiten beruht, profitierte von genau jener Dynamik, die dem Edelmetall schadete.

Zur relativen Stärke der Kryptowährung trug dabei auch die veränderte Marktstruktur bei. Als die Angriffe an einem Samstag begannen, war Bitcoin der einzige große liquide Markt, der geöffnet hatte, und preiste den Schock in Echtzeit ein, während Aktien- und Goldmärkte noch geschlossen waren. Das anfängliche Kursmuster, erst Ausverkauf, dann Rückkauf auf dem Tief, ist einer Cash-Online-Analyse vom Mai 2026 zufolge typisch für institutionelle Langfristpositionierung, nicht für kurzfristige Spekulation. Gestützt wird dieser Befund durch die Kapitalströme: Bitcoin-ETFs zogen zwischen März und Anfang Mai nach anfänglichen Abflüssen mehr als fünf Milliarden Dollar netto an, während Gold-ETFs allein in der ersten Märzhälfte elf Milliarden Dollar verloren.

Was gegen die These spricht

Der unmittelbare Kursverlauf am schärfsten Eskalationspunkt erzählt eine andere Geschichte. Als die US-Regierung am 2. April weitere Angriffe ankündigte und der Ölpreis auf über 106 Dollar je Barrel stieg, fiel Bitcoin innerhalb weniger Stunden auf 65.834 Dollar. Wer in diesem Moment Liquidität benötigte, erhielt sie zu deutlich niedrigeren Kursen als zuvor, was dem Kernversprechen eines sicheren Hafens direkt widerspricht.

Den bislang deutlichsten Gegenbeleg liefert die Entwicklung rund um den 2. Juni 2026. Strategy, der weltgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter und jahrelange Symbolfigur der kompromisslosen Halte-Strategie, verkaufte laut einer SEC-Meldung vom 1. Juni erstmals seit Dezember 2022 wieder Bitcoin: 32 Einheiten zu einem Durchschnittspreis von 77.135 Dollar, mit einem Erlös von 2,5 Millionen Dollar zur Finanzierung von Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien. Rechnerisch entspricht das 0,004 Prozent der Gesamtbestände von über 843.000 BTC, doch die Marktreaktion fiel dennoch heftig aus. Bitcoin durchbrach innerhalb von Stunden die psychologisch wichtige Marke von 70.000 Dollar und rutschte auf den tiefsten Stand seit Mitte April, ein Minus von rund sechs Prozent an einem Handelstag. Die Nachricht traf nicht wegen ihrer Größenordnung, sondern weil sie das jahrelang gültige "Niemals-verkaufen"-Narrativ rund um Strategy aufbrach und auf einen bereits stark belasteten Markt traf.

Dieser Markt stand ohnehin unter Druck, denn ab dem 7. Mai verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs elf aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettoabflüssen, die längste Serie seit dem Start dieser Produkte im Januar 2024 - mit einem Gesamtvolumen von über vier Milliarden Dollar bis Ende Mai und weiteren 483 Millionen Dollar allein am 1. Juni. Parallel dazu verschob Mt. Gox Anfang Juni rund 10.400 BTC im Wert von knapp 740 Millionen Dollar auf bislang unbekannte Wallets. On-Chain-Daten belegten zwar keine direkten Börseneinzahlungen, doch bei ohnehin dünner Sommerliquidität reichte die Meldung aus, um die Nervosität weiter zu verstärken. Und noch ein weiterer Belastungsfaktor kam auf: Im April froren US-Behörden nach eigenen Angaben zwischen 344 und 500 Millionen Dollar in Kryptowährungen ein, die mit staatlichen iranischen Operationen in Verbindung standen, und entfachten damit eine Grundsatzdebatte über die tatsächliche Staatsferne von Bitcoin im geopolitischen Ernstfall.

Große Banken rudern zurück: Wo steht BTC am Jahresende?

Die Analystenspanne für Ende 2026 hat sich zuletzt deutlich verschoben und zeigt, wie uneinig der Markt über die weitere Richtung ist. Standard Chartered hat sein Jahresendziel zweimal gesenkt: von ursprünglich 300.000 Dollar im Dezember 2025 zunächst auf 150.000 Dollar, dann im Februar 2026 weiter auf 100.000 Dollar, mit dem expliziten Hinweis, dass ein Rückfall auf 50.000 Dollar vor einer möglichen Erholung nicht ausgeschlossen sei. Als Gründe nennt Analyst Geoff Kendrick anhaltende ETF-Abflüsse und die fehlende Bereitschaft der US-Notenbank zu schnellen Zinssenkungen. Bernstein hält dagegen an 150.000 Dollar fest und sieht ETF-getriebene Zuflüsse als entscheidenden Katalysator. Citi knüpft sein Kursziel von 143.000 Dollar explizit an die Verabschiedung des CLARITY Act und erwartet im Falle einer Unterzeichnung 15 Milliarden Dollar an neuen ETF-Zuflüssen. Der Marktkommentator Aralez skizziert auf X unterdessen einen finalen Ausverkauf auf 55.000 bis 60.000 Dollar im dritten Quartal 2026, falls Makropanik und On-Chain-Signale ihren Tiefpunkt erreichen, gefolgt von einer Erholung im vierten Quartal, sobald Zinssenkungssignale die Liquidität wiederherstellen.

?? MARKET PREDICTION BY THE END OF 2026:



MAY-JUNE:



- $BTC drops toward $60k

- S&P 500 is < $6.8k

- Panic takes over market



Q3:



- BTC forms cycle bottom + accumulation begins

- New Fed chair + early rate cut signals

- Distrust in crypto reaches peak levels

- S&P 500 is < $5.9k… https://t.co/d7BkISInp9 pic.twitter.com/DuFVYPEvv3 - Aralez ?? (@0xAralez) May 8, 2026

Das präziseste Bild bleibt vor diesem Hintergrund also ein hybrides: Bitcoin hat sich im Iran-Konflikt weder als klassischer sicherer Hafen verhalten noch ist es als reines Risiko-Asset abgestürzt. Der Kursrutsch Anfang Juni zeigt, wie anfällig das Asset für Stimmungsschocks bleibt, auch wenn deren sachlicher Anlass minimal ist. Ob daraus eine tiefere Korrektur wird oder eine kurzfristige Übertreibung, werden die ETF-Flussdaten der kommenden Wochen zeigen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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