Bitcoin - Japanischer Yen

13 433 354,44
 JPY
-665 045,68
-4,72 %
JPY - BTC
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/BTC
>
Krypto-Crash 01.12.2025 07:58:39

Bitcoin im Sinkflug: Kurs verliert deutlich und erreicht 86.000-Dollar-Marke

Bitcoin im Sinkflug: Kurs verliert deutlich und erreicht 86.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel kräftig nachgegeben.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp um knapp fünf Prozent auf rund 86.000 US-Dollar ab.

Damit baute er seine Verluste vom Samstag und Sonntag aus und fiel wieder auf das Niveau von Anfang vergangener Woche zurück. Am Freitag hatte sich der Kurs noch kräftig erholt und war bis auf 93.000 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Minus vom Montag entfernte sich der Bitcoin wieder deutlicher von seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar, das er Anfang Oktober erreicht hatte. Seit Ende 2024 ist der Wert des Bitcoin um acht Prozent gefallen. Die in den vergangenen Wochen zurückgegangene Risikobereitschaft der Anleger wirkte sich zum Start in den Dezember wieder stärker aus.

Händler sehen bei der Marke von 80.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützungsmarke für den Bitcoin. Auf diese war er am 21. November gefallen, konnte diese aber halten. Mit dem Bitcoin gerieten am Montag auch andere Kryptowährungen wie Ether stark unter Druck.

Der Wert aller Bitcoins liegt einer Aufstellung von Coinmarketcap.com derzeit bei rund 1,7 Billionen Dollar (rund 1,5 Billionen Euro). Damit dominiert der Bitcoin den Markt für Kryptowährungen, der auf knapp 3 Billionen Dollar taxiert wird.

/zb/stk/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin vor Gold? Bernstein-Analyst sieht Potenzial für Ablösung
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Dorottya Mathe / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1617
0,0024
0,21
Japanischer Yen
180,4445
-0,6938
-0,38
Britische Pfund
0,8791
0,0026
0,29
Schweizer Franken
0,9324
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,0485
0,0241
0,27
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
07:28 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigen sich am Montag mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen