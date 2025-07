Bitcoin kostet erstmal mehr als 119.000 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Sonntag seine Rekordrally fortgesetzt. Der Wert der ältesten und bekanntesten Kryptowährung kletterte am Nachmittag erstmals über die Marke von 119.000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Kurs bis auf 119.444 US-Dollar und übertraf den bis dahin geltenden Rekord vom Freitagnachmittag um rund 600 Dollar. Der Bitcoin befindet sich seit der Wahl von Donald Trump , der als Förderer von Kryptowährungen gilt, zum US-Präsidenten Anfang November auf einem Höhenflug. Seit der Wahl legte der Wert des Bitcoins rund drei Viertel zu./zb/nas