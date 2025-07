Bitcoin-Kurs durchbricht nächste Kursmarke - Millionen-Liquidationen ausgelöst

• Bitcoin erreicht neuen Höchststand• Massive Short-Liquidationen ausgelöst• Marktexperten sehen weiteres Potenzial durch institutionelle Nachfrage und ETF -Zuflüsse

Die rekordverdächtige Rally von Bitcoin

Der Preis von Bitcoin hat einen weiteren historischen Meilenstein erreicht und ist auf CoinMarketCap zum ersten Mal über die Marke von 118.000 US-Dollar gestiegen. Diese jüngste Kursexplosion setzte eine Reihe von Allzeithochs der letzten zwei Tage fort und zeigt die bemerkenswerte Dynamik der führenden Kryptowährung.

Aktuell notiert Bitcoin bei Aktuell notiert Bitcoin bei 117.725 US-Dollar, was einem Anstieg von 6,18 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht US-Dollar, was einem Anstieg von 5,91 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Der Aufschwung beendet eine wochenlange Phase, in der der Kurs unter dem vorherigen Rekordpreis von knapp 112.000 US-Dollar verharrte und nun mit neuer Stärke in die Höhe schnellt.

Massive Liquidationen bei Leerverkäufern

Die schnelle Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses hat Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, massiv getroffen. Laut Daten von CoinGlass wurden über die letzten 24 Stunden Krypto-Positionen im Wert von 1,12 Milliarden US-Dollar liquidiert, wobei Bitcoin-Shorts mit 636 Millionen US-Dollar den Löwenanteil ausmachten. Dies verdeutlicht den immensen Druck, dem jene Anleger ausgesetzt waren, die gegen den Aufwärtstrend des Bitcoins gewettet hatten.

Expertenmeinung: Was den Bitcoin-Anstieg treibt

Die Gründe für den anhaltenden Bitcoin-Anstieg werden von Marktbeobachtern analysiert und bewertet. Joe DiPasquale, CEO des Kryptofondsmanagers BitBull Capital, äußerte gegenüber Decrypt, dass er weitere Kursgewinne für wahrscheinlich halte. Er führte die Bitcoin-Rally auf eine Kombination mehrerer entscheidender Faktoren zurück. Dazu gehören "starke ETF-Zuflüsse, eine erneute institutionelle Nachfrage und ein breites Risikobereitschaftsumfeld, da Anleger Zinssenkungen der Fed erwarten". Diese Einschätzung unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Bitcoin im traditionellen Finanzsystem und das Vertrauen in seine weitere Entwicklung als Anlageklasse.

Redaktion finanzen.at