Bitcoin-Kurs-Prognose: „dead cat bounce“ oder „buy the dip“?

Bitcoin konnte das wichtige Unterstützungslevel von 57.000 USD nicht halten und so kam es heute zu einem stärkeren Abverkauf von bis zu 6,32 %. Daraufhin konnte sich BTC jedoch wieder schnell erholen, sodass der Tagesverlust nur noch bei 0,86 % steht. Was zu dieser Achterbahnfahrt geführt hat und ob es nun schon der richtige Zeitpunkt für einen Kauf ist, erfahren Sie nun in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose.

Bitcoin-Kurs-Prognose: Marktumfeld

Am heutigen Tage ist der Kryptomarkt stark unter Druck geraten und hat 3,34 % seiner Marktkapitalisierung verloren, sodass die Kryptowährungen mittlerweile auf 2,06 Bil. USD kommen. Dabei nahm das Handelsvolumen über die vergangenen 24 Stunden um 37,77 % auf 130,5 Mrd. USD zu.

Ausgelöst wurde die Korrektur durch die Miner-Kapitulation und ihre damit verbundenen BTC-Verkäufe. Ebenfalls haben die deutsche und US-amerikanische Regierung über die vergangenen Tage kontinuierliche ihre beschlagnahmten Bitcoin-Bestände für 565 Mio. USD verkauft. Hinzu kam die Rückgabe der 142.000 BTC an die Gläubiger von Mt Gox nach 10 Jahren, im Wert von zuvor 8,89 Mrd. USD, die Druck ausgelöst haben.

CMC Fear and Greed Index

Der CMC Fear & Greed Index hat sich mittlerweile mit einem Wert von 38,08 in den oberen Bereich der Angst bewegt. Nach einer alternativen Berechnungsart von Tradingview befindet sich der Crypto Fear & Greed Index jedoch noch mit 53 im mittleren Bereich.

In der Vergangenheit haben diese Niveaus gute Nachkaufgelegenheiten dargestellt, wie am 15. Januar und am 13. Mai. Dennoch könnte Bitcoin noch weiter korrigieren und höhere Kursverluste verzeichnen.

Die Bitcoin-Dominanz hat in diesem Zusammenhang ebenfalls zugenommen, wobei sie bis auf 55,01 % stieg und noch einmal das obere Ende des diagonalen Widerstands getestet hat. Daraufhin kam es jedoch schnell zu einer Ablehnung und so hat sie heute nur um 0,03 % zugenommen.

Bitcoin-Dominanz

Beeindrucken ist auch, wie gierig sich die Anleger auf die Memecoins gestürzt haben. Während der vergangenen fünf Tage haben kleinen Bewegungen von BTC von knapp 2 % die führenden Memetoken um mehr als 7 % in die Höhe getrieben.

Als Bitcoin das wichtige Unterstützungsniveau nach unten durchbrochen hatte, stiegen die Memecoin-Verluste auf bis zu 30,52 %, während sie bei Bitcoin 15 % betrugen. Somit sind die Memetoken doppelt so stark gefallen, aber zuvor 3,5-mal so stark gestiegen. Ebenso haben sie innerhalb von nur 10 Stunden die vorherigen Verluste aufgeholt, was auf eine hohe Risikoaffinität der Kryptoinvestoren hinweist.

Bitcoin vs. Memecoin-Index

Bitcoin-Kurs-Prognose: Chartanalyse

Mittlerweile hat sich die Doppeltop-Formation ausgebildet, welche nach unten projiziert einen Kurs von 39.279 USD (lilafarbene Vierecke) entsprechen würde. Dort befindet sich auch ein Cluster aus wichtigen Widerständen, welche einen starken Bounce nach einem Kapitulationsmuster begünstigen würde und sich daher hervorragend für Nachkäufe anbietet.

Bitcoin-Tageschart

Sollte dieses Niveau noch einmal getestet werden, so kann die Korrektur sogar bis auf rund 37.000 USD gehen, was 34,70 % von dem aktuellen Kurs von 56.659 USD entfernt ist. Vom neuen Allzeithoch aus diesem Jahr ist dies jedoch 49,84 % entfernt.

Dies ist was etwas viel für eine Bullenmarkt-Korrektur nach dem Halving, die historisch meist nur rund 40 % betragen. Somit entspricht dies eher einem Preis von 44.254 USD, welcher in der Nähe des 38,2er-Fibonacci-Retracement von 44.800 USD liegt.

Noch ist der Aktienmarkt optimistisch und so konnte der Nasdaq 100 sogar über die vergangenen 3 Monate um 13,71 % steigen, während Bitcoin um 17,95 % im Wert verloren hat. Somit hat die positive Korrelation zuletzt abgenommen. Zudem könnte eine Schwäche der Aktien sogar eine historisch betrachtet stärkere Korrektur von Bitcoin ermöglichen.

Bitcoin vs. Nasdaq 100

Zuletzt ist Bitcoin bis auf das 23,6er-Fibonacci-Retracement von 54.369 USD gefallen und hat es kurz durchbrochen, wobei ein Tief von 53.545 USD ausgebildet wurde. Daraufhin konnte sich BTC mit Rückenwind der schlechteren US-Arbeitsmarktdaten langsam hocharbeiten, allerdings war es kein typischer Kapitulations-Bounce, welcher eine starke Trendwende andeutet.

Stattdessen schwächelte Bitcoin schnell wieder, was jedoch eine temporäre Trendwende nicht ausschließt, da ein markantes Level erreicht wurde. Zudem zeigt der RSI eine bullische Divergenz im Tageschart an, die auf eine Gegenbewegung hindeutet, welche noch einmal das Cluster aus Widerstandszone und diagonalem Abwärtstrendkanal von bis zu 61.727 oder 60.000 USD testen könnte.

Mittelfristig ist eine stärkere Korrektur von Bitcoin zu erwarten, da sich die Invertierung der Zinskurven in den USA wieder zurückzubilden beginnt. Allerdings werden in diesem Jahr noch die Zinssenkungen der Fed erwartet, welche wiederum mehr Liquidität in die Märkte bringt und Kryptowährungen wie Bitcoin auf neue Allzeithochs treiben sollte. Bis Mitte 2025 sind Kurse von 102.792, 156.865 und sogar 210.938 USD möglich.

Memecoin-Layer-2 weckt Begeisterung bei Investoren

Noch haben einige der beliebtesten Layer-1s wie Ethereum und Solana unter Belastungsprobleme zu leiden. Dies wirkt sich nachteilig auf die Nutzererfahrungen aus, da bei Ethereum die Transaktionsgebühren stark steigen und sich die Geschwindigkeit des Netzwerkes enorm reduziert. Bei Solana kam es hingegen zu Transaktionsabbrüchen in bis zu 75 % aller Fälle.

Da die führenden Layer-1s unter ihrem Erfolg zusammengebrochen sind, könnte die neue Memecoin-Skalierungslösung von Pepe Unchained eine willkommene Alternative für Entwickler, Investoren und Nutzer bieten. Sie wurde auf Memetoken ausgerichtet, um ein optimales Umfeld für diese zu bieten, was wiederum auch andere Projekte anziehen könnte. Daher könnte es zum IMX der Memecoins werden.

Laut den Angaben der Website soll die Layer-2 von Pepe Unchained eine hundertmal höhere Geschwindigkeit als Ethereum und deutlich geringere Gebühren ermöglichen. Ebenso bietet sie sofortige Überbrückungsfunktionen, einen dedizierten Block-Explorer und höhere Staking-Belohnungen, da die Gasgebühren der Layer-1 eingespart werden. Hinzu kommen die Sicherheit von Ethereum, da die Transaktionen auf dieser abgesichert werden.

Aber auch die hohe Verbreitung von ETH dürfte sich vorteilhaft auf die Adaption von Pepe Unchained auswirken. Denn mittlerweile haben viele führende Blockchains eine Kompatibilität zur EVM (Ethereum Virtual Machine) erreicht. Ebenso gibt es Gerüchte und Andeutung bezüglich des Ausbaus des Ökosystems, wie Funktionen für den Launch und den Handel.

Sollte Pepe Unchained einige der größten Probleme des Memecoin-Marktes mit einer schnellen, einfachen, fairen, sicheren, transparenten Alternative lösen, so könnte es auf ein großes Interesse der Memetoken-Enthusiasten treffen. Sie haben in diesem Jahr aufgrund der durchschnittlichen Rendite von 1.834 % bis zu 67 % des DEX-Handelsvolumens ausgemacht.

Wie auch Solana aufgrund der hohen Nachfrage nach Memecoins zuletzt stark explodierte, erwarten einige eine vergleichbare Entwicklung für den wesentlich günstiger bewerteten Pepe Unchained. Schon jetzt hat der Presale 2,38 Mio. USD erzielt. Tokeninhabern zahlt er bereits Staking-Belohnungen von jährlich 795 %. Im Unterschied zu gelisteten Coins müssen Sie bis zum Abschluss des Presales keinerlei Kursverluste befürchten.

