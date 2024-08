Bitcoin Kurs Prognose: + 9 Prozent innerhalb von 5 Tagen – Was kommt jetzt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Schock saß tief, als der Bitcoin plötzlich Verluste im zweistelligen Prozentbereich erlitt, binnen weniger Stunden. Doch das Blatt hat sich in den letzten Tagen deutlich gewendet mit Kursgewinnen, die ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich lagen. Aber wie könnte es nun in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten für den Bitcoin und den Kryptomarkt weitergehen?

Bitcoin in der Gewinnzone nach deutlichen Verlusten

Erst vor etwas weniger als zwei Wochen rutschte der Bitcoin tief in die Verlustzone und fiel in diesem Zusammenhang bis auf unter 54.000 US-Dollar. Der Grund für die deutlichen Verluste war insbesondere die Angst vor dem Eintritt einer Rezession in den USA, die weitreichende Folgen auf die Weltwirtschaft hätte. Hinzu ist noch die Vertagung einer ersten Zinssenkung durch die US-Zentralbank Fed gekommen, welche die Verkäufe am Kryptomarkt und genauso am klassischen Finanzmarkt in die Höhe schnellen ließ. Eine Zinssenkung wird damit frühestens im September stattfinden können.

Mittlerweile konnten sich der Bitcoin und damit verbunden auch der gesamte Kryptomarkt deutlich erholen. Der Altcoin notiert damit aktuell bei rund 60.000 US-Dollar, Tendenz steigend. Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt wieder bei 1,18 Billionen US-Dollar sowie konnte der Altcoin ein Kursplus von rund 9 Prozent innerhalb der vergangenen fünf Tage erzielen. Das ist aber nicht alles, was die Stimmung ins Positive umschwenken lässt. Neben den Kursgewinnen deuten ebenso mehrere Indikatoren positive Signale an, zu denen unter anderen der Relative Strength Indikator gehört.

In mehreren Zeiteinheiten zeigt der beliebte Indikator einen deutlichen Anstieg vom unterkauften Niveau aufwärts an und notiert derzeit im Mittelfeld des Indikatorcharts, was Raum für einen weiteren Anstieg bietet, insofern das positive Momentum anhält. Daran schließen sich unmittelbar die Bollinger Bänder an, auf der Zeiteinheit von einem Tag. Nachdem der Kurs erst am unteren Band vor drei Tagen abgeprallt ist, bewegt er sich zunehmend in Richtung oberes Band. Doch lohnt sich jetzt ein Einstieg in den Bitcoin und wie könnte es in den kommenden Wochen weitergehen?

Jetzt in Bitcoin investieren oder lieber doch nicht?

Nachdem der Bitcoin in den letzten Tagen deutlich angestiegen ist, hat sich auch die Stimmung am gesamten Kryptomarkt deutlich aufgelockert. Insofern das positive Momentum auch in den kommenden Tagen anhalten kann, könnte sich der aktuelle Zeitpunkt tatsächlich als günstig erweisen. Darüber hinaus rücken die Zinsentscheide durch die beiden Zentralbanken Fed und EZB in den Fokus, welche in der ersten Hälfte des Septembers anstehen. Daneben darf der Bitcoin-Spot-ETF nicht außer Acht gelassen werden, der die Performance des Bitcoins positiv sowie negativ beeinflussen kann. Geht es nach der Startinvestorin Cathie Wood, dann wird das Volumen der Bitcoin-Spot-ETFs deutlich in den kommenden Monaten und Jahren ansteigen, getrieben durch die institutionellen Investoren, auf denen Vermögenswerte in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar zurückzuführen sind.

Neben dem Bitcoin ist erst kürzlich der Vorverkauf des $PEPU-Tokens gestartet, in dessen Mittelpunkt ein alt bekannter wiederzufinden ist. Die Rede ist an dieser Stelle von niemandem geringeren als PEPE, dem kleinen grünen Frosch, der sich in den letzten Jahren einen Namen in der Kryptoszene erarbeitet hat. Doch bei PEPE Unchained handelt es sich nicht nur um einen klassischen Meme-Coin, der alleine von der Beliebtheit innerhalb der Community lebt. Das Projektteam setzt ebenso auf den Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems, welches im Zuge des Börsenlistings am Markt gelauncht werden soll.

Die technische Basis dafür liefert die Layer-2-Blockchain von Ethereum, die für kostengünstige Transaktionen, Schnelligkeit und Skalierbarkeit steht. Bis es allerdings soweit ist, kann der Token ausschließlich über die Projektwebsite erworben werden, in nur wenigen einfachen Schritten. Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit gefragt, denn der Preis für einen Token steigt regelmäßig an, das nächste Mal bereits in wenigen Stunden. Derzeit ist ein Token noch für günstige 0,0090178 US-Dollar erhältlich. Dabei darf nicht vergessen werden zu erwähnen, dass für die kommenden zwei Jahre ein Staking-Programm zur Verfügung steht, für zusätzliche Renditen.

