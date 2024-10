Bitcoin Kurs Prognose: 100.000 US-Dollar bis zum Jahresende?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin bei einem Kurs von 100.000 US-Dollar und das noch in diesem Jahr? Dies ist ohne Zweifel der Traum eines jeden Anlegers, der in den Bitcoin investiert hat. Doch wie groß sind die Chancen, dass der Bitcoin tatsächlich in den weniger als drei verbleibenden Monaten um mehr als 58 Prozent zulegt? Eines sei vorab erwähnt: Die Chancen dafür stehen alles andere als schlecht. Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag.

Bitcoin trotz Tagesverluste auf Erholungskurs

Innerhalb der letzten Tage ist der Bitcoin Stück für Stück auf Erholungskurs, trotz kleinerer Verluste auf Tagesbasis. Damit steht der Bitcoin innerhalb des vergangenen Monats bei einem Kursplus von 16,4 Prozent, Tendenz weiter steigend. Innerhalb der vergangenen sieben Tage signalisiert das Kurschart ein Minus von 0,9 Prozent, in Verbindung mit einem aktuellen Kurs von 63.100 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit zudem 1,25 Billionen US-Dollar und damit das Vierfache derer von Ethereum. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Bitcoin noch vor rund einer Woche an dem starken Support von 60.000 US-Dollar abgeprallt ist. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, einen Blick auf die Hintergründe für die turbulente Phase zu werfen.

Die Gründe für die turbulente Phase des Bitcoins

Der Hauptgrund für die deutlichen Hoch- und Tiefphasen ist insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, der von Tag zu Tag immer mehr an Brisanz gewinnt. Der bisherige Höhepunkt war der Raketenangriff vom Iran auf Israel, der den Bitcoin bis zum Support von 60.000 US-Dollar abstürzen ließ. Dadurch reagierte auch der gesamte Kryptomarkt mit deutlichen Verlusten, doch der Kryptomarkt steht damit nicht alleine da. Auch der klassische Finanzmarkt reagierte mit Verlusten in ganzer Linie, aufgrund der deutlichen Unsicherheiten und Ängsten der Anleger und Investoren. Doch diese scheinen nach und nach anzunehmen, denn viele Assets an den Finanzmärkten sind mittlerweile wieder auf Erholungskurs.

Diese Entwicklung verdeutlichen auch mehrere technische Indikatoren, darunter zum Beispiel der Relative Strength Index, der anzeigt, ob ein Markt als über- oder unterkauft gilt. Auf Basis eines Tages liegt der RSI bei einem Wert von rund 50, Tendenz steigend. Davon lässt sich ableiten, dass der Bitcoin an Nachfrage gewinnt, aber gleichzeitig noch genügend Aufwärtspotenzial für einen weiteren Anstieg besteht. Auch auf Basis anderer Zeiteinheiten sieht die Situation sehr ähnlich aus. Daran schließen sich unmittelbar die Bollinger Bänder an, die sich derzeit vom unteren Drittel in Richtung des oberen Bandes bewegen. Dies deutet darauf hin, dass der Bitcoin aus technischer Sicht weiter ansteigen wird, in den kommenden Tagen. Eines hat die Historie allerdings gezeigt: Am relevantesten sind die äußerlichen Einflussfaktoren.

Wie geht es für den Bitcoin jetzt weiter?

Auch in den kommenden Wochen und Monaten ist davon auszugehen, dass der Kurs des Bitcoins weiter ansteigen wird. Dafür gibt es neben den technischen Indikatoren eine Reihe von Faktoren, die dafür sprechen. Einer der zentralsten Gründe ist die Inflation, die über die letzten Monate hinweg deutlich gesunken ist. In den kommenden Monaten ist davon auszugehen, dass die Leitzinsen weiter gesenkt werden, was die Entwicklung des Bitcoins deutlich begünstigt. Darüber hinaus gewinnt der Bitcoin-Spot-ETF an Volumen, was insbesondere langfristig den Bitcoin auf ein neues Niveau befördern kann. Doch kann der Bitcoin bereits in diesem Jahr die 100.000 US-Dollar erreichen? Es wird ohne Zweifel kein Selbstläufer, doch die weiteren Zinssenkungen durch EZB und Fed, verbunden mit einer deutlichen Entspannung im Nahen Osten könnten den entscheidenden Impuls für einen Bullrun noch in diesem Jahr setzen, der auch die Marke von 100.000 US-Dollar fallen lassen könnte.

Crypto All Stars knackt zwei Millionen US-Dollar

Während die Zeichen am Kryptomarkt auf Erholung gestimmt sind, knackt der junge Presale namens Crypto All Stars die Marke von zwei Millionen US-Dollar. Doch was führt dazu, dass das Interesse an dem Krypto-Projekt derart hoch ist? Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht und optimiert. Konkret werden die Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Bei der Entwicklung der Plattform wurde besonders darauf geachtet, dass diese offen für Veränderungen gehalten wird. In der Zukunft können demnach flexible neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, denn der Meme-Markt gilt als sehr schnelllebig. Doch das ist noch nicht alles, denn das Projekt hat ebenso einen Native-Token auf den Weg gebracht, der zukünftig als $STARS-Token gelistet wird. Einerseits kann der neue Token im Presale erworben sowie mittels des Stakings verdient werden. Für noch mehr Attraktivität sorgen verschiedene Wettbewerbe, von denen der erste bereits namens „Last Meme Standing” erst frisch gestartet ist. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis für einen Token wird bereits in wenigen Stunden ansteigen.

