Bitcoin Kurs Prognose: 100.000 US-Dollar oder Absturz?

Der Bitcoin ist nicht nur die wichtige Kryptowährung für den Kryptomarkt, sondern steht derzeit vor dem Scheideweg. Geht es in den kommenden Wochen in Richtung 100.000 US-Dollar oder kommt es möglicherweise sogar zu einem deutlichen Kurssturz? Diese entscheidende Frage klären wir in diesem Beitrag!

Bitcoin stabilisiert sich zunehmend

Für den Bitcoin steht in den letzten Tagen insbesondere eine Phase der Stabilisierung auf der Tagesordnung. Von unterhalb der 80.000 US-Dollar ging es in den letzten Tagen zurück auf rund 85.000 US-Dollar. Von einem nachhaltigen Anstieg auf 85.000 US-Dollar kann derzeit allerdings noch nicht gesprochen werden, die kommenden Tage werden darüber Klarheit bringen. Wirft man an dieser Stelle einen Blick auf die vergangene Woche, dann steht ein Kursplus von leichten 1,7 Prozent in den Büchern. Daran knüpft ein leichter Kursverlust von 0,2 Prozent in einem Monat an, was nochmals die Ausgeglichenheit verdeutlicht, in Anbetracht von zeitweisen Verlusten, die im zweistelligen Prozentbereich lagen.

Während sich der Bitcoin zunehmend stabilisieren konnte, haben ebenso zahlreiche andere Kryptowährungen an Wert gewinnen können bzw. haben eine Pause der Stabilisierung eingeleitet, allerdings nicht alle. Solana steht auf der Basis von einem Monat beispielsweise bei einem Plus im Kurs von 2,6 Prozent, der XRP-Token weist noch ein Negativ von 15,3 Prozent auf. Ethereum sticht an dieser Stelle negativ hervor, denn die derzeit noch zweitgrößte Kryptowährung am Kryptomarkt steht bei einem Kursverlust von mehr als 20 Prozent in einem Monat.

Was bewegt den Bitcoin in den nächsten Monaten?

Doch wie entwickelt sich der Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten bzw. was wird wichtig? Dabei rücken insbesondere zwei Themen in den Vordergrund: Strafzölle und China, allerdings losgelöst voneinander. Es ist kein Geheimnis, dass die Ungewissheit rund um die Strafzölle, die die USA gegenüber fast alle Länder weltweit verhängt haben, groß ist. Bisher sind die Strafzölle zwar befristet ausgesetzt, derzeit deutet aber alles darauf hin, dass die Umsetzung nach Ende der Frist durchgeführt wird. Für den Bitcoin und genauso zahlreiche andere Kryptowährungen würde dies aller Voraussicht nach mit deutlichen Einschnitten im Kurs einhergehen.

Auf der anderen Seite ist es die Volksrepublik China, in der sich anbahnt, dass die Regierung Bitcoins in Höhe von fast 20 Milliarden US-Dollar auf den Markt bringt, was dazu führen könnte, dass die nächste Korrektur droht. Durch Beschlagnahmungen hat sich die Regierung zuletzt eine gravierende Menge an Bitcoins und anderen Kryptowährungen angehäuft, die nun droht, auf den Markt zu gelangen. Derzeit steht allerdings noch das strikte Handelsverbot im Weg, welches möglicherweise zugunsten der Regierung aufgeweicht werden könnte. Doch sollte es anders als beschrieben kommen, möglicherweise sogar zu einer Abkehr von den Strafzöllen, könnte der Bitcoin schnell an Wert und Dynamik gewinnen. Die 100.000 US-Dollar sind in diesem Moment nur noch eine Frage der Zeit.

Bull Bitcoin: Was steckt hinter dem Presale?

In welche Kryptowährung sollte man zum aktuellen Zeitpunkt investieren? Nicht nur Altcoins wie der Bitcoin bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an, aufgrund der verhältnismäßig günstigen Einstiegspreise. Ein besonders hohes Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits über 4,8 Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 88 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,00247 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

