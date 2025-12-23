Ruhe vor Weihnachten: Börsen in Fernost verhalten

Am Dienstag machen die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt kam am Montag kaum vom Fleck.

Der ATX konnte nach einem freundlichen Start im Frühhandel ein neues Allzeithoch bei 5.249,90 Stellen erreichen. Im weiteren Verlauf rutschte der Leitindex vorübergehend in die Verlustzone und drehte dann aber wieder etwas ins Plus. Letztlich schloss er mit einem geringfügigen Gewinn von 0,09 Prozent bei 5.239,39 Punkten.

Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen. Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. "In dieser Woche werden in der Regel einige der niedrigsten Handelsvolumina des Jahres verzeichnet", so die Analysten von Deutsche Bank Research.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

Der DAX fiel nach einem stabilen Start moderat ins Minus, beendete den Montagshandel dann aber lediglich mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 24.283,97 Punkten.

Das Geschehen war von einem deutlich geringeren Handelsvolumen geprägt, sodass bereits vergleichsweise kleine Ordergrößen bei einigen Einzelwerten für stärkere Kursbewegungen sorgten.

Ende der vergangenen Woche hatte der DAX mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

WALL STREET

Die US-Börsen nahmen zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mit.

So eröffnete der Dow Jones etwas höher und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Er beendete den Handel 0,47 Prozent fester bei 48.361,95 Punkten.

Auch beim NASDAQ Composite ging es bergauf, nachdem er bereits zum Start moderat geklettert war. Sein Schlussstand: 23.428,83 Punkte (+0,52 Prozent).

Die jüngst wieder entfachte Zinssenkungsspekulation im Zuge günstiger Daten trieb die Kurse weiter an. Händler sprachen von fehlenden Impulsen so kurz vor Weihnachten, aber die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen 2026 halte die Jahresendrally am Laufen.

Zudem kaufen Fondsverwalter besonders gut gelaufene Aktien, um sie in ihren Portfolios ausweisen zu können und diese attraktiver erscheinen zu lassen - das Phänomen ist als "Window Dressing" bekannt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich im Dienstagshandel nur wenig.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise minimale 0,10 Prozent tiefer 50.352,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben marginal aufwärts: Der Shanghai Composite steigt derzeit um 0,04 Prozent auf 3.919,02 Zähler.

In Hongkong tendiert der Hang Seng unterdessen 0,19 Prozent schwächer auf 25.752,29 Stellen.

Überwiegend nur wenig Bewegung ist an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag zu beobachten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX