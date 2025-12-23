Ethereum - Japanischer Yen

461 216,77
 JPY
-10 486,83
-2,22 %
JPY - ETH
Geändert am: 23.12.2025 07:37:38

Ruhe vor Weihnachten: Börsen in Fernost verhalten

Am Dienstag machen die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt kam am Montag kaum vom Fleck.

Der ATX konnte nach einem freundlichen Start im Frühhandel ein neues Allzeithoch bei 5.249,90 Stellen erreichen. Im weiteren Verlauf rutschte der Leitindex vorübergehend in die Verlustzone und drehte dann aber wieder etwas ins Plus. Letztlich schloss er mit einem geringfügigen Gewinn von 0,09 Prozent bei 5.239,39 Punkten.

Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen. Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. "In dieser Woche werden in der Regel einige der niedrigsten Handelsvolumina des Jahres verzeichnet", so die Analysten von Deutsche Bank Research.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

Der DAX fiel nach einem stabilen Start moderat ins Minus, beendete den Montagshandel dann aber lediglich mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 24.283,97 Punkten.

Das Geschehen war von einem deutlich geringeren Handelsvolumen geprägt, sodass bereits vergleichsweise kleine Ordergrößen bei einigen Einzelwerten für stärkere Kursbewegungen sorgten.

Ende der vergangenen Woche hatte der DAX mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

WALL STREET

Die US-Börsen nahmen zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mit.

So eröffnete der Dow Jones etwas höher und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Er beendete den Handel 0,47 Prozent fester bei 48.361,95 Punkten.
Auch beim NASDAQ Composite ging es bergauf, nachdem er bereits zum Start moderat geklettert war. Sein Schlussstand: 23.428,83 Punkte (+0,52 Prozent).

Die jüngst wieder entfachte Zinssenkungsspekulation im Zuge günstiger Daten trieb die Kurse weiter an. Händler sprachen von fehlenden Impulsen so kurz vor Weihnachten, aber die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen 2026 halte die Jahresendrally am Laufen.

Zudem kaufen Fondsverwalter besonders gut gelaufene Aktien, um sie in ihren Portfolios ausweisen zu können und diese attraktiver erscheinen zu lassen - das Phänomen ist als "Window Dressing" bekannt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich im Dienstagshandel nur wenig.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise minimale 0,10 Prozent tiefer 50.352,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben marginal aufwärts: Der Shanghai Composite steigt derzeit um 0,04 Prozent auf 3.919,02 Zähler.

In Hongkong tendiert der Hang Seng unterdessen 0,19 Prozent schwächer auf 25.752,29 Stellen.

Überwiegend nur wenig Bewegung ist an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag zu beobachten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
23.12.25 AlliancePharma Inc Registered Shs / Quartalszahlen
23.12.25 Alto Ventures Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
23.12.25 Burning Rock Biotech Ltd (spons. ADRs) / Hauptversammlung
23.12.25 Coinsilium Group Ltd / Hauptversammlung
23.12.25 Damara Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen
23.12.25 Edgewater Wireless Systems Inc / Quartalszahlen
23.12.25 Fintech Asia Limited Registered Shs / Hauptversammlung
23.12.25 FintechWerx International Software Services Inc Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
23.12.25 Konsumklima
23.12.25 RBA Sitzungsprotokoll
23.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
23.12.25 Arbeitslosenquote
23.12.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
23.12.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
23.12.25 Importpreisindex (Jahr)
23.12.25 Kredit-Indikator
23.12.25 Importpreisindex (Monat)
23.12.25 Leistungsbilanz (Quartal)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
23.12.25 Arbeitslosenquote ( Monat )
23.12.25 Handelsbilanz, nicht-EU
23.12.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
23.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
23.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
23.12.25 Medio-Inflation
23.12.25 Handelsbilanz, USD
23.12.25 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
23.12.25 Kerninflation erste Monatshälfte
23.12.25 Inflation in der ersten Monatshälfte
23.12.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
23.12.25 Leistungsbilanz
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
23.12.25 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
23.12.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
23.12.25 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
23.12.25 Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
23.12.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
23.12.25 Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
23.12.25 Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
23.12.25 Redbook Index (Jahr)
23.12.25 M2 Geldmenge
23.12.25 Industrieproduktion (Monat)
23.12.25 Kapazitätsauslastung
23.12.25 Industrieproduktion (Monat)
23.12.25 Kapazitätsauslastung
23.12.25 Verbrauchervertrauen
23.12.25 Richmond Fed Produktionsindex
23.12.25 Handelsbilanz
23.12.25 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
23.12.25 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
23.12.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
23.12.25 Zusammenfassung der Beratungen der BoC
23.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
23.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
23.12.25 BOK Herstellung BSI
23.12.25 Konsumklimaindex
23.12.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Heiligabend
23.12.25 Heiligabend

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

