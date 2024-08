Bitcoin Kurs Prognose: 4,43 Prozent Plus in fünf Tagen – Boden erreicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Monaten kannte der Bitcoin vor allem eine Richtung: bergab. Von über 70.000 US-Dollar sollte es zeitweise bis auf rund 54.000 US-Dollar zurückgehen. Einige Experten und Analysten aus dem Krypto-Umfeld sprachen in diesem Zusammenhang bereits von einem Ende des Bullruns des letzten Jahres. Doch nun könnte der Boden final erreicht sein. Aber wie könnte es jetzt weitergehen? Wir haben die aktuelle Lage rund um den Bitcoin unter die Lupe genommen.

Bitcoin mit leichten Kursgewinnen

Auf der Basis von fünf Tagen liegen die Kursgewinne bei 4,43 Prozent, nachdem in den letzten Stunden leichte Verluste hinzugekommen sind. Auf der Sicht eines Monats liegt der Verlust zudem noch bei 4,61 Prozent, der sich in den kommenden Tagen, sollte der aktuelle Trend anhalten, allerdings in Kursgewinne verwandeln könnte. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 1,26 Milliarden US-Dollar, was rund das Vierfache derer von Ethereum ausmacht. Eines ist an dieser Stelle deutlich im Kurschart ersichtlich: der Boden könnte erreicht sein.

Nachdem der Kurs mehrere Tage auf der Stelle getreten ist, gab es am vergangenen Freitag einen positiven Ausschlag in Richtung Norden. Das könnte nun das lang ersehnte Signal sein, dass der Boden im Markt des Bitcoins vorläufig erreicht ist. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Gründe zu werfen, die dafür gesorgt haben, dass der Bitcoin seine Seitwärtsbewegung beendet hat. Die Gründe sind dabei insbesondere bei der US-Zentralbank Fed vorzufinden.

Fed sorgt für Kursgewinne – Die Details im Überblick

In den letzten zwei Jahren hob die US-Zentralbank namens Fed ihre Leitzinsen kontinuierlich an und dämpfte damit den Anstieg der Inflation erheblich. Doch in den letzten Monaten mehrte sich zunehmend die Kritik an dem hohen Zinsniveau, denn die Wirtschaft der USA steht am Rande einer Rezession, was globale Auswirkungen zur Folge hätte. Entsprechend waren die Blicke auf die letzte Pressekonferenz der Fed bzw. dessen Vorsitzenden Jerome Powell gerichtet. In diesem Zusammenhang kündigte er die lang ersehnte Zinswende an.

Bereits im kommenden September soll es eine erste Zinserleichterung in den USA geben, weitere könnten im Herbst bzw. im kommenden Frühjahr folgen. Auch in Europa könnte eine zweite Zinssenkung im September anstehen, was ein weiterer positiver Impuls für den Bitcoin bedeutet. Entsprechend positiv reagierte nahezu der komplette Kryptomarkt, analog zum traditionellen Finanzmarkt. Neben der Zinspolitik gilt es einen Blick auf den Bitcoin-Spot-ETF zu werfen.

Bitcoin-Spot-ETFs als Gamechanger

In Hinblick auf die künftige Kursentwicklung spielt insbesondere der Bitcoin-Spot-ETF eine entscheidende Rolle. Geht es nach der Starinvestorin Cathie Wood, dann werden über die nächsten Monate und Jahre Bitcoin-Spot-ETFs mit einer Allokation von rund fünf Prozent bei institutionellen Investoren enthalten sein. Tritt dieses Szenario tatsächlich ein, dann wird der Bitcoin-Spot-ETF einen deutlichen Zufluss an Geldern erfahren. Alleine der Vermögensverwalter BlackRock betreut ein Volumen von mehr als 10 Billionen US-Dollar, der Großteil davon ist auf institutionelle Investoren zurückzuführen.

PEPE Unchained durchbricht Marke von 10,6 Millionen US-Dollar

Während es am Kryptomarkt für den Bitcoin turbulent zugeht, hat der neue Meme-Coin namens PEPE Unchained die Marke von 10,6 Millionen US-Dollar durchbrochen. Einer der Gründe dafür ist ein alt bekannter in der Meme-Szene: die Meme-Figur namens PEPE. Bereits innerhalb der vergangenen Monate konnte sich der grüne Frosch ein eine breite und treue Community aufbauen, die mit dem Projekt PEPE Unchained nochmals angewachsen ist. Das ist aber noch nicht alles, was das Projekt zu bieten hat.

Im Zentrum steht neben dem Meme-Coin das Vorhaben, ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen, dessen Entwicklung sich aktuell in vollem Gange befindet. Der Launch soll im Zuge des Börsenlistings erfolgen, welches mit jedem eingeworbenen US-Dollar näher rückt. Eine erste Leistung ist an einer dezentralen Kryptobörse angedacht, bevor weitere an dezentralen Kryptobörsen folgen. Bis es soweit ist, kann der Kauf ausschließlich über die Projektwebsite durchgeführt werden, allerdings in nur wenigen einzelnen Schritten. In einem ersten Schritt ist die Verbindung der Projektwebsite mit einem kompatiblen Wallet notwendig, dafür stehen mittels direkter Verlinkung mehrere zur Auswahl. Danach muss nur noch die Anzahl an $PEPU-Tokens ausgewählt und der Kauf abgeschlossen werden.

