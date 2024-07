Bitcoin Kurs Prognose: All Time High wird kommen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit dem Einbruch aufgrund der Bitcoin-Verkäufe der deutschen Bundesregierung zeigt der Kurs der Leitwährung einen stabilen Aufwärtstrend. Gestern testete Bitcoin den Support bei 63.200 US-Dollar, während der Kurs heute schon wieder über die 67.000-Dollar-Marke gestiegen ist. Viele fragen sich, ob das nun noch immer die normale Seitwärtsbewegung im wöchentlichen Betrachtungszeitraum widerspiegelt oder ob sich damit eine Erholung in Richtung der 70.000-US-Dollar-Marke ergeben wird. Einige Analysten sind sich sicher, dass der Kurs nun in Richtung seines Allzeithochs steigen wird und der Bull Run im Kryptomarkt einsetzen wird.

Experten sind bullisch

Der Analyst Rekt Capital hat auf X gepostet, dass er der Meinung ist, dass 65.000 US-Dollar nun der neue Support des Bitcoin-Preises sein wird. Als logische Konsequenz des aktuellen Kursverlaufs sieht er den Preis in naher Zukunft in die Nähe des Allzeithochs steigen. Sein kurzfristiges Kursziel liegt also bei 71.300 US-Dollar, was als bullischer Ausbruch des kurzfristigen Flaggenmusters einer typischen technischen Chartanalyse entsprechen würde.

https://x.com/rektcapital/status/1816749734268149839

Auch Crypto Rover, ein Experte mit über 800.000 Followern auf X, sieht die Situation ähnlich. Der kurzfristige Rücksetzer von Bitcoin wird von ihm als Fakeout bezeichnet, welcher nun abgeschlossen ist. Für ihn ist damit ebenso klar, dass Bitcoin nun auf neue Höchststände pumpen wird.

Die Analyseplattform Lookonchain zeigt auf, dass auch die Wal-Aktivitäten zunehmend an einen bullischen Ausbruch glauben. So hat etwa ein Bitcoin-Wal 494 $WBTC ($31,7M) von Binance zu einem Durchschnittspreis von $64.232 gekauft und in Aave eingezahlt, das Ganze seit dem 4. Juli. Dann hat er 12M $USDT von Aave geliehen und in Binance eingezahlt, um $WBTC zu kaufen. Dieser Vorgang zeigt ein interessantes Long-Investment, wobei das Ausleihen von rund 12 Millionen US-Dollar ein relativ hohes Risiko-Level darstellt. Es scheint, als sei sich der Großinvestor sicher, dass sich der Bitcoin-Preis schon bald weiter nach oben entwickeln wird.

Liquidation Heatmap könnte Rückfall anzeigen

Während die Analysten den Bitcoin-Kurs als äußerst bullisch sehen, könnte die Liquidation Heatmap einen Rückfall des Kurses anzeigen. Die Liquidation Heatmap, wie sie auf Plattformen wie CoinGlass zu sehen ist, ist ein visuelles Werkzeug, das den Standort und das Volumen von Liquidationen in den Krypto-Futures-Märkten anzeigt.

Liquitation Heatmap, Quelle: https://www.coinglass.com/pro/futures/LiquidationHeatMap

Aktuell zeigt sich, dass viele Futures rund um die Marke von 67.580 US-Dollar liquidiert würden. Danach könnte erneut ein Abfall des Bitcoin-Preises auf das Level von 63.400 US-Dollar bevorstehen. In diesem Bereich sieht man Liquidationen in der Höhe von über 205 Millionen US-Dollar.

Aufgrund dieser Schwankungsbreite könnte es derzeit daher interessant sein, in ein alternatives Projekt wie etwa 99Bitcoins zu investieren. Diese neue Kryptowährung setzt sich mit dem Thema Kryptowissen, Chartanalyse und Handelssiganlen auseinander.

Hier mehr zu 99 Bitcoins erfahren.

Learn to Earn als Zukunftsmodell, Quelle: https://presale.99bitcoins.com/de

Durch den Launch ihres ersten eigenen Kryptotoken möchte die Plattform die Möglichkeiten von digitalen Währungen aufzeigen. Derzeit noch im Presale erhältlich, wird der Coin schon bald auf den dezentralen Börsen gelauncht. Danach erwarten die Experten rund um 99 Bitcoins, dass sich der Tokenpreis schnell um ein Vielfaches nach oben bewegen wird.

Mit ihrer Community von über 700.000 Followern stellt die Plattform eine optimale Basis für ein derartiges Krypto-Projekt dar. Außerdem wollen sie mit dieser nativen Währung ihr Learn-to-Earn-Projekt in Zukunft weiter intensivieren, um Krypto-Neulingen wie auch erfahrenen Tradern wertvolles Wissen vermitteln zu können. Dabei wird es Belohnungen über diese nativen Token geben, wodurch Lernende einerseits vom neuen Wissen wie auch durch die finanziellen Anreize auf die Plattform gezogen werden. Mit exklusiven Inhalten für die 99 BTC Mitglieder soll die Community dann schon bald die Millionen-Marke durchbrechen.

Die Kombination aus dem Vermitteln von Wissen, der potenziellen Preissteigerung des 99 BTC Tokens sowie den exklusiven Inhalten wie etwa Handelssignalen macht den Token äußerst interessant für Investoren und Presale-Anleger, die auf eine mittel- bis langfristige Renditechance am Kryptomarkt warten.

Hier 99Bitcoins Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.