Bitcoin Kurs Prognose: Die Nachfrage kehrt zurück – Neuer Bullrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen war der Kurs des Bitcoins gezeichnet von Verlusten, die von Tag zu Tag größer wurden. Einige Experten haben bereits ein Ende des aktuellen Zykluses prophezeit. Doch nun scheint die Nachfrage langsam zurückzukehren, aber reicht das aus, damit es zu einem neuen Bullrun kommen kann? Wir haben die Situation am Markt untersucht und die passenden Antworten parat, neben einer Investmentalternative zum Schluss des Beitrags.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Bitcoin mit leichten Kursgewinnen

In den letzten Wochen hat der Bitcoin deutliche Verluste verzeichnen müssen. Innerhalb des letzten Monats summieren sich die Verluste auf insgesamt 10,4 Prozent, teilweise langen sie sogar bei mehr als 17 Prozent. Damit steht der Bitcoin allerdings nicht alleine da, denn auch viele andere Kryptowährungen verloren deutlich an Wert. Ein Beispiel dafür ist Solana, denn die Kryptowährung hatte zuletzt mit Verlusten von mehr als 20 Prozent zu kämpfen. Doch in den letzten Tagen ist zunehmend Ruhe eingekehrt. Am heutigen Tage liegt der Bitcoin sogar mit 1,8 Prozent im Plus.

Die Verluste aus den letzten Wochen stehen besonders im Zeichen der Angst vor möglichen Wal-Verkäufen. Die Augen waren dabei insbesondere auf Behörden gerichtet, die sich über die letzten Jahre hinweg hohe Bestände an Kryptowährungen durch Beschlagnahmung angehäuft haben, insbesondere Bitcoins. Allen voran sind es die USA, dicht gefolgt von China, von denen die größte Gefahr ausgeht. Doch die große Verkaufswelle der Krypto-Wale blieb aus. Die Gunst der Stunde bietet auf der anderen Seite eine interessante Gelegenheit für Investoren, die eigenen Bestände an Bitcoins mit “Rabatt” aufzustocken bzw. neu in den Markt einzusteigen. Doch empfiehlt es sich, zum aktuellen Zeitpunkt die Bestände aufzustocken?

Entdecke die Layer 2 Blockchain von PEPE Unchaiend

Kommt es zum Bitcoin-Bullrun?

Blick man beispielsweise auf den RSI-Indikator, dann bewegt sich dieser auf der Basis von einem Tag bei rund 49, womit der Markt noch deutlich Potenzial aufzeigt. Auf der Basis von einer Stunde zieht der RSI in den letzten Stunden deutlich an und liegt mittlerweile bei einem Wert von 66. Daran schließen sich unmittelbar die Bollinger Bänder an, die auf der Tagesbasis einen Ausbruch am oberen Band aufzeigen. Auch hier bietet der Indikator mit der Zeiteinheit von einem Tag noch ein deutliches Aufwärtspotenzial. Doch insbesondere bei Kryptowährungen sind es die äußeren Faktoren, die den Kurs maßgeblich beeinflussen.

Dabei rückt der nächste Zinsentscheid in den USA in den Fokus, der bereits am 18. September ansteht. Nach der jüngsten Rede von Jerome Powell wartet die Finanzwelt und genauso die Kryptoszene auf eine erste Zinssenkung, die den Kryptomarkt und damit auch den Bitcoin Rückenwind verleihen könnte. Spätestens ab Oktober könnte sich die Lage am Kryptomarkt damit deutlich und nachhaltig in eine andere Richtung entwickeln. Geht es nach dem Krypto-Experten Crypto-Rover, der mehr als 818.000 Follower auf “X” besitzt, dann wird sich das Blatt ebenfalls ab dem kommenden Monat wenden, denn die Historie zeigt, der September gehört für den Bitcoin zu den schlechtesten.

PEPE Unchained – Der Meme-Coin mit dem eigenen Krypto-Ökosystem

Während der Kryptomarkt leicht aufwärts tendiert, hat das Meme-Projekt PEPE-Unchained, das sich noch in der Presale-Phase befindet, die Marke von 11,5 Millionen US-Dollar an Investmentgeldern erfolgreich überschritten. Trotzdem ist der Presale noch nicht beendet, was bedeutet, dass weiterhin die Gelegenheit besteht, den Meme-Coin $PEPU vor dem offiziellen Börsenstart auf einer dezentralen Kryptobörse zu erwerben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Preis jedoch in regelmäßigen Intervallen weiter ansteigen, ein weiteres Mal bereits in etwas mehr als einem Tag. Aber warum erfreut sich dieser Coin eigentlich solch großer Beliebtheit innerhalb seiner Community?

Ein wesentlicher Faktor ist ohne Zweifel die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten eine große Anhängerschaft gewinnen konnte. Doch es ist nicht nur die Meme-Figur PEPE, sondern auch der Mehrwert des Projekts, der mit dem eigenen Krypto-Ökosystem einhergeht. Derzeit befindet sich das Krypto-Ökosystem noch in der Entwicklung, es soll jedoch gleichzeitig mit dem Listing auf der Kryptobörse gelauncht werden. Zusätzlich haben Investoren die Möglichkeit, ihre Coins in ein Staking-Programm zu investieren, um ihre Bestände an $PEPU-Tokens nach und nach zu vermehren.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.