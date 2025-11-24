Bitcoin Kurs Prognose: Kommt es zum Turnaround in Richtung 100.000 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für den Bitcoin brechen derzeit sehr schwere Zeiten an, denn es geht faktisch von Tag zu Tag immer weiter abwärts. Viele Anleger und Investoren hoffen daher, dass es wieder zügig in die entgegengesetzte Richtung geht. Doch wie stehen die Chancen dafür, dass es jetzt zu einem Turnaround kommen kann? Im Vergleich dazu geht es für Bitcoin Hyper stark aufwärts, um genauer zu sein in Richtung 29 Millionen US-Dollar!

Bitcoin in prekärer Lage: Die Details im Überblick!

Wirft man einen Blick auf den Bitcoin, dann geht es derzeit immer weiter abwärts. Mittlerweile steht der Altcoin noch bei einem Preis von knapp über 86.000 US-Dollar, könnte allerdings jederzeit dazu neigen, weitere Verluste hinnehmen zu müssen. Blickt man an dieser Stelle auf die Entwicklung der letzten sieben Tage, dann steht der Bitcoin bei einem Minus von mehr als 8 Prozent. Innerhalb von nur einem Monat musste der Altcoin sogar mehr als 22 Prozent seines Wertes abgeben, Tendenz steigend. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang noch bei 1,72 Billionen US-Dollar.

Mit solch einer negativen Entwicklung steht der Bitcoin allerdings keineswegs allein da, denn auch eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen haben in den letzten tagen und Wochen deutlich Federn lassen müssen. Ein Beispiel dafür ist Ethereum, mit einem deutlichen Verlust innerhalb von einem Monat, der mittlerweile bei mehr als 28 Prozent liegt, auch hier Tendenz steigend. Direkt daran knüpft Ripple mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent im gleichen Zeitraum an, neben dem Altcoin Solana, der sogar mehr als 32 Prozent verloren hat. Eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen könnte an dieser Stelle nahtlos angeschlossen werden.

Die Gründe für die Verluste im Detail!

Wer nach den Gründen für das aktuelle Blutbad am Kryptomarkt sucht, wird insbesondere bei Händlern fündig, die über die letzten Monate hinweg stark gehebelte Positionen aufgebaut haben. Anfänglich sah alles nach einer leichten Korrektur aus, die infolge von schlechten Aussichten auf weitere Zinssenkung in den kommenden Monaten in den USA ausgelöst wurde. Daraus entwickelte sich allerdings binnen weniger Tage eine Kettenreaktion, die dazu führte, dass die gehebelten Positionen, welche üblich am Kryptomarkt sind, zunehmend und teils schlagartig geschlossen wurden. Mit Blick auf die kommenden Wochen ist es mehr als fraglich, ob es zeitnah zu einer Erholung in einem deutlichen Ausmaß kommen wird. Sollte es allerdings zu einem starken äußerlichen Impuls kommen, könnte es wieder schnell in Richtung 100.000 US-Dollar gehen.

Jetzt in Bitcoin investieren oder Finger weg?

Doch lohnt es sich trotz der aktuellen Umstände, in den Bitcoin zu investieren oder sollte man doch lieber die Finger von einem Investment lassen? Wie bereits erwähnt, bestehen nur geringe Möglichkeiten, dass es kurzfristig zu einer umfassenden Erholung kommen wird. Mittel- und langfristig sieht die Welt allerdings komplett anders aus. Die Chancen sind in diesem Zusammenhang als äußerst hoch einzustufen, dass es für den Bitcoin in Richtung 150.000 US-Dollar bis 200.000 US-Dollar gehen könnte. Ein Investment zum aktuellen Zeitpunkt könnte sich damit als sehr lohnend erweisen.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zum Bitcoin!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,7 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 30 Millionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

