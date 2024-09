Bitcoin Kurs Prognose: Kommt es zur Kursrallye?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen erfuhr der Bitcoin mehrere gewinnreiche Tage in Folge und zog damit den gesamten Kryptomarkt in Richtung Norden. Die Hoffnung ist an dieser Stelle groß, dass die Korrekturphase der letzten Monate vorüber ist. Ist damit vielleicht sogar die nächste Kursrallye vorprogrammiert? Wir haben den Markt genauestens untersucht und auch die Gründe parat, weshalb der Bitcoin in den letzten Tagen deutliche Kursgewinne erzielt hat.

Bitcoin zieht an – 6,3 Prozent in fünf Tagen

Innerhalb der letzten fünf Tage hat der Bitcoin einen Zuwachs im Kurs von rund 6,3 Prozent erzielen können. Auf der Monatsbasis steht zudem ein Kursplus von 3,4 Prozent zu Buche, womit die Verluste vollständig ausgeglichen werden konnten. Dabei gilt es anzufügen, dass der Altcoin mit dem Anstieg deutlich oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar liegt, welche zugleich als starke Supportzone dient. Auch andere Altcoins haben im vergleichbaren Zeitraum deutlich an Wert hinzugewinnen können. Ein Beispiel dafür ist Solana, mit Kursgewinnen von fast 10 Prozent im gleichen Zeitraum. Doch was war der Grund für die gewinnreiche Phase?

Der Hauptgrund war ohne Zweifel die Senkung der Leitzinsen durch die Zentralbank der USA namens Fed. Bereits im Vorfeld war klar, dass es zu einer Zinssenkung kommen würde, doch 0,5 Prozentpunkte überraschten deutlich. Neben dem Bitcoin und dem gesamten Kryptomarkt steig auch der traditionelle Finanzmarkt verhältnismäßig deutlich an, allen voran Tech-Aktien. Geht es nach den jüngsten Prognose, dann könnte es sogar in diesem Jahr noch zu weiteren Senkungen kommen, gefolgt von mehreren in 2025, in den USA und genauso in Europa.

Neben der Senkung der Leitzinsen hat die Commerzbank AG verkündet, in den Kryptomarkt einzusteigen und damit auch Geschäftskunden eine einfache Möglichkeit zu bieten, vom Kryptomarkt zu profitieren. Daran schließt sich Donald Trump direkt an, der sich selbst als Krypto-Enthusiast sieht. Erst vor wenigen Tagen gab er bekannt, dass er mit seinem Sohn ein Krypto-Unternehmen gegründet hat. Darüber hinaus hat er ambitionierte Vorstellungen in Sachen Krypto, falls er erneut Präsident der USA wird. Die Vorhaben reichen von einer Bitcoin-Reserve, bis hin zu einer Kündigung des SEC-Vorsitzenden.

Bitcoin-Rallye jetzt unausweichlich?

Die große Frage ist an dieser Stelle, ob eine neue und starke Bitcoin-Rallye unausweichlich ist. Die Gründe dafür sind in jedem Fall vielversprechend, denn alleine die weitere Senkung der Leitzinsen kann zu einem deutlichen Anstieg des Bitcoin-Kurses führen. Bekanntlich führen geringe Leitzinsen dafür, dass Risiko-Assets wie der Bitcoin deutlich an Nachfrage gewinnen. Die wirtschaftliche Lage in den USA und Europa macht die weitere Senkung der Leitzinsen förmlich unabdingbar. Dabei gilt es anzufügen, dass die Inflation in den letzten Monaten ebenso deutlich abgenommen hat, Tendenz weiter fallend.

Daneben ist eindeutig der Trend zu erkennen, dass immer mehr Großbanken vom Kryptomarkt profitieren wollen und entsprechende Angebote auf den Markt bringen bzw. den Vertrieb von entsprechenden Produkten forcieren. Ein Beispiel dafür ist Morgan Stanley, den die Investmentbank hat ihre 10.000 Vertriebler angewiesen, den Kunden ebenso Investments in den Bitcoin-Spot-ETF anzubieten. Langfristig wird dadurch auch der Kurs des Bitcoins profitieren können, was eine mögliche Kursrallye unterstützt.

Neben dem Bitcoin ist der $PEPU-Token ebenso einer der Gewinner der letzten Stunden und Tage. Doch warum ist dem so? Das besondere bei dem $PEPU-Token ist, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, sondern derzeit noch ausschließlich im Presale gekauft werden kann. Doch der Vorverkauf schreitet rasant voran, denn erst vor wenigen Stunden konnte die Marke von 14 Millionen US-Dollar durchbrochen werden. Solch eine eingeworbene Summe während des Presales zeigt auf der anderen Seite auch, wie beliebt der Meme-Coin bereits jetzt schon in der Community ist. Ein Grund dafür ist ohne Zweifel die Meme-Figur PEPE, die bereits in den letzten Monaten eine breite und starke Community hinter sich vereinen konnte. Einige Mitglieder der Community sehen den $PEPU-Token bereits als ein wahres Sammlerstück an.

Bei einem klassischen Meme-Coin soll es bei PEPE Unchained allerdings nicht bleiben, denn es steht ebenso im Fokus, ein eigenes Krypto-Ökosystem auf den Weg zu bringen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Darüber hinaus steht den Käufern der $PEPU-Tokens die Möglichkeit offen, diese in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive vermehren zu können. Doch es ist eine gewisse Eile geboten, denn bereits in den nächsten Stunden wird der Preis für einen Meme-Coin ein weiteres Mal ansteigen. Derzeit ist ein $PEPU-Token noch für 0,00982 US-Dollar erhältlich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.