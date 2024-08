Bitcoin Kurs Prognose: Sorgt Morgan Stanley für den nächsten Bullenrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Investmentbank hat mit ihren Plänen überrascht, den Bitcoin-Spot-ETF stark zu vermarkten. Für Investitionen und Anleger am Kryptomarkt kommt die Nachricht kaum besser gelegen, denn der Bitcoin hat in den letzten Wochen insbesondere durch seine deutlichen Verluste aufmerksam gemacht. Doch könnte mit der Vertriebsoffensive von Morgan Stanley eine nachhaltige Trendwende einkehren und es damit zu einem neuen Bullrun kommen? Wir haben die Situation genauestens unter die Lupe genommen.

Morgan Stanley entsendet 15.000 Finanzberater

Mit 15.000 Beratern aus dem Bereich der Finanzen und des Investments startet Morgan Stanley eine Vertriebsoffensive für den Bitcoin-Spot-ETF, wie die Investmentbank erst kürzlich in einem öffentlichen Statement bekanntgegeben hat. Damit richtet sie ihre Strategie deutlich Pro-Krypto aus. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass Morgan Stanley alles andere als ein kleiner Fisch in der Branche des Investments ist, denn zum Mitarbeiterstamm gehören rund 75.000 Menschen. Darüber hinaus beträgt die Bilanzsumme rund 1,2 Billionen US-Dollar, was etwa derer der Deutschen Bank entspricht.

Auf der anderen Seite zeigt die Vertriebsoffensive, dass die Großbank an die Zukunft des Bitcoins glaubt, obwohl es für den Altcoin in den letzten Wochen deutlich in Richtung Süden ging. Aufgrund der Ängste, dass die USA in eine Rezession abrutscht, hatten viele Akteure panisch eine Vielzahl an Verkäufen getätigt, wovon auch der Kryptomarkt nicht ausgenommen war. In diesem Zusammenhang haben auch diverse Bitcoin-Spot-ETFs an Volumen verloren, beispielsweise der von BlackRock. Den Höhepunkt der Abverkäufe erreichte der Spot-ETF am 4. August mit rund 240 Millionen US-Dollar.

Wie geht es jetzt für den Bitcoin weiter?

Innerhalb der letzten Woche hat der Bitcoin mit 0,8 Prozent nur minimale Kursgewinne erzielen können, auf der Basis von einem Monat liegt der Bitcoin sogar noch bei einem Minus von mehr als 9 Prozent. Von einem Bullrun kann in Anbetracht der aktuellen Performance noch nicht gesprochen werden. Doch die Offensive der Investmentbank Morgan Stanley darf keineswegs unterschätzt werden, denn weitere Großbanken könnten in ihrer strategischen Ausrichtung nachziehen und insgesamt das Volumen der Bitcoin-Spot-ETFs deutlich ansteigen lassen. Langfristig könnte der Bitcoin mit diesen Bedingungen ebenfalls an Aufwind gewinnen, was einem Bullrun gleicht.

Neben dem Bitcoin-Spot-ETF ist es die Inflation und damit verbunden der Leitzins, der einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung der Kryptowährungen und damit auch auf den Bitcoin nimmt. Bereits im September könnten die beiden Zentralbanken EZB und Fed eine weitere bzw. eine erste Zinssenkung vornehmen. Eine Vielzahl an Experten kritisieren bereits öffentlich das bisherige Zögern der Fed, denn die Inflation ist in den letzten Monaten deutlich gefallen und liegt derzeit auf einem Niveau, was zuletzt Anfang 2021 Realität gewesen ist.

Meme Games erreicht 370.000 US-Dollar

Derzeit steht nicht nur der Bitcoin im Fokus der Kryptoszene. Nur wenige Tage vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris, die mittlerweile ihr Ende gefunden haben, startete der Vorverkauf rund um den $MGMES-Token. Nach nur wenigen Wochen konnte der Meme-Coin Kapital in Höhe von rund 370.000 US-Dollar einsammeln, Tendenz steigend. Wer allerdings denkt, dass es sich bei Meme Games nur um einen klassischen Meme-Coin handelt, hat weit gefehlt. Im Zentrum des Projektes steht eine Plattform, förmlich eine Arena, in der fünf beliebte Meme-Figuren in den unterschiedlichsten Sportarten gegeneinander antreten. Bei den Meme-Figuren handelt es sich, um genauer zu sein, um folgende: Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO).

Eine dieser Meme-Figuren kann ausgewählt werden, die stellvertretend für einen selbst um die begehrten Medaillen kämpft. Bei Medaillen soll es aber nicht bleiben, denn als Belohnung werden 25 Prozent an Bonus des Einsatzes ausgezahlt, in Form von $MGMES-Token. Allzu viel Zeit für ein Investment im Vorverkauf bleibt allerdings nicht mehr, denn am 11. September ist bereits die erste Leistung an einer dezentralen Kryptobörse geplant. Bis dahin wird der Preis für einen Token in regelmäßigen Abständen weiter ansteigen, dass nächste Mal bereits in rund zwei Tagen. Abschließend gilt es noch zu erwähnen, dass ein Kauf bis zum Listing an der ersten Kryptobörse ausschließlich über die Projektwebsite möglich ist, in wenigen selbsterklärenden Schritten.

