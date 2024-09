Bitcoin Kurs Prognose: Wann fallen die 100.000 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Zinsentscheid rückt in den USA mit großen Schritten näher, doch der Bitcoin reagiert anders als erhofft. In den letzten Stunden muss der Platzhirsch am Kryptomarkt leichte Verluste hinnehmen. Doch wie könnte es jetzt für den Bitcoin weitergehen? Ist es die Ruhe vor dem Sturm und geht es in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 100.000 US-Dollar oder wird es deutlich in Richtung Süden gehen? Wir haben die Antworten auf die entscheidende Frage in diesem Beitrag parat.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Verluste auf Tagesbasis – Alle Einzelheiten im Überblick

In den letzten Stunden musste der Bitcoin leichte Verluste hinnehmen, die sich mittlerweile auf 2,1 Prozent auf der Tagesbasis summiert haben. Damit steht der Bitcoin knapp unterhalb der Marke von 58.000 US-Dollar bzw. ist zweitausend US-Dollar von der psychologischen Marke von 60.000 US-Dollar entfernt. Blick man an dieser Stelle weiter zurück auf die vergangenen sieben Tage, dann liebt der BTC trotz der heutigen Verluste noch um 1,7 Prozent in der Gewinnzone. Die Marktkapitalisierung beläuft sich in diesem Zusammenhang auf 1,14 Billionen US-Dollar, welche damit viermal so hoch ist wie die von Ethereum. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Indikatoren des Bitcoins zu werfen.

Einer der beliebtesten Indikatoren unter Analysten ist der Relative Strength Index, der darüber eine Aussage trifft, ob ein Markt als über- oder unterkauft gilt. Derzeit liegt der RSI auf der Basis von einem Tag bei einem Wert von 48, womit der Markt des Bitcoins als leicht unterkauft einzustufen ist. Auch kurzfristig auf der Stundenbasis liegt der Bitcoin in einem unterkauften Bereich, mit einem Wert von rund 40. Das Volumen liegt dabei auf nahezu allen Zeiteinheiten auf einem verhältnismäßig geringen Niveau, was gleichzeitig das Aufwärtspotenzial aufzeigt, welches im Bitcoin steckt. Ein weiterer beliebter und oft verwendeter Indikator sind die Bollinger Bänder, welche übergreifend großteils bullish gestimmt sind. Doch reicht das aus, um die Marke von 100.000 US-Dollar zu knacken?

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Bitcoin bald bei 100.000 US-Dollar?

Wer hofft nicht darauf, dass der Bitcoin bald bei 100.000 US-Dollar steht? Auch wenn dieses Szenario aktuell noch relativ surreal erscheint, ist es wahrscheinlicher, als es erscheint. Die Gründe dafür sind vielseitig, doch vor allem im US-Wahlkampf, der Zinspolitik und den Bitcoin-Spot-ETFs vorzufinden. Erst kürzlich hat Donald Trump klargemacht, dass er voll und ganz hinter dem Bitcoin steht. Im Falle einer erneuten Präsidentschaft möchte er sogar eine BTC-Reserve, eine Mindestquote und personelle Veränderungen bei der US-Börsenaufsicht SEC durchführen. Kein Wunder, dass einige Analysten von einer sogenannten “Trump-Wette” sprechen.

Auf der anderen Seite ist es die US-Zentralbank Fed, welche mit einer ersten Zinssenkung am 18.09 auf sich warten lässt. Sollten im weiteren Jahresverlauf und im kommenden Jahr weitere Zinssenkungen durchgeführt werden, wird dies aller Voraussicht nach positive Auswirkungen auf die Entwicklung des BTC-Kurses haben. Daran schließt sich unmittelbar der Bitcoin-Spot-ETF an. Erst kürzlich hat die Investmentbank Morgan Stanley bekanntgegeben, den Vertrieb von Bitcoin-Spot-ETFs deutlich zu forcieren, mit der Hilfe von rund 10.000 Vertrieblern.

PEPE Unchained steht kurz vor seinem Abschluss

Neben einem Investment in den Bitcoin sind Meme-Coins eine beliebte Alternative, wozu auch der neue Token von PEPE Unchained ohne Zweifel gehört. Erst vor wenigen Wochen ist der Vorverkauf gestartet und konnte in wenigen Wochen ein Volumen von rund 13,4 Millionen US-Dollar erfolgreich einsammeln. Solch eine Summe zeigt, dass der Vorverkauf in der Kryptoszene ankommt, was unter anderen der Meme-Figur PEPE zu verdanken ist, die in den letzten Monaten und Jahren eine treue Community hinter sich versammeln konnte. Doch PEPE Unchained ist nicht nur ein Meme-Coin, denn das Krypto-Projekt hat deutlich mehr zu bieten.

Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, neben dem Launch des Meme-Coins an mehreren Kryptobörsen ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen. Die technische Basis dafür liefert die Blockchain von Ethereum, in Form der Layer-2-Blockchain, welche mit derer von Solana zu vergleichen ist. Der Start des Ökosystems ist im Zuge der Börsenlistings geplant, welches täglich näher rückt. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Kauf des $PEPU-Tokens bis zum ersten Börsenlisting ausschließlich über die Projektwebsite erworben werden kann. Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, stellt sich in der Realität nur in wenigen einfachen Schritten dar. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis steigt bis zum Börsengang in regelmäßigen Abständen an, der nicht mehr weit entfernt ist.

Hier gehts zur Website von PEPE Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.