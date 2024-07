Bitcoin mit enormen Aufschwung: Wie der Phönix aus der Asche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Preis hat wieder Boden über der 62.000-Dollar-Marke gutgemacht, und viele Analysten sagen, dass der schlimmste Verkaufsdruck vorbei sein sollte. Auch die Verkäufe der deutschen Bitcoin-Bestände sind großteils abgeschlossen, und die Mt. Gox-Zahlungen sind weitgehend eingepreist. Mit einem derartigen Aufschwung in so kurzer Zeit hat wohl kaum jemand gerechnet.

Bitcoin Chart, Quelle: www.tradingview.com

Bitcoin (BTC) hat in den letzten 24 Stunden um 5,2 % zugelegt und sich von den Zweimonatstiefs von 53.500 Dollar am 4. Juli erholt. Laut Daten von TradingView wird Bitcoin derzeit für 62.550 Dollar gehandelt. Bitcoin überwindet damit in der Nacht auf heute die 62.000 Dollar Marke und viele Analysten sind der Meinung, dass das Schlimmste nun hinter uns liegt. Der Bitcoin-Preis hält sich zum ersten Mal seit dem 2. Juli über 62.000 Dollar.

Ben Simpson, der Gründer der Krypto-Bildungsplattform Collective Shift etwa glaubt, dass der “lokale Boden” von Bitcoin nun erreicht sei und BTC nun auf einem Aufwärtstrend sei.

Simpson erklärte, der Bitcoin-Preis sei durch eine Flut von “erzwungenen Verkäufen” stark belastet worden. Viele davon seien auf fast 3 Milliarden Dollar an Verkäufen durch die deutsche Regierung und die negative Stimmung gegenüber etwa 8,5 Milliarden Dollar an Mt. Gox-Gläubiger-Rückzahlungen zurückzuführen.

https://x.com/bensimpsonau/status/1812329279365304787

Am 12. Juli, als Bitcoin um die 59.000-Dollar-Marke schwankte, fiel der Crypto Fear & Greed Index auf seinen niedrigsten Stand seit 18 Monaten. Laut Simpson stand das im Widerspruch zu einem fundamentalen Ansatz für das breitere Marktumfeld. “Generell hatte ich das Gefühl, dass es eine große Diskrepanz zwischen Stimmung und Fundamentaldaten gab”, sagte er. Also war er sich dort schon sicher, dass der FUD am Markt künstlich ausgelöst wurde und keine objektiven Daten dahinter gelegen sind.

In Zukunft sieht Simpson mehrere wichtige Katalysatoren als bullisch für den Bitcoin-Preis in den kommenden Wochen und Monaten an.

Trumps Überleben beflügelt den Kryptomarkt

Am Samstag überlebte der ehemalige US-Präsident Donald Trump einen Attentatsversuch in Butler, Pennsylvania. Sein Überleben sorgte für eine positive Stimmung am Kryptomarkt.

Diese positive Stimmung trieb den Bitcoin-Kurs über die wichtige Marke von 60.000 Dollar hinaus – Auch politische Memecoin Token wie Trump und MAGA verzeichneten einen massiven Anstieg von fast 35%.

Globale Wirtschaftslage könnte sich weiter verbessern

Jerome Powell deutet in siener letzten Rede an, die Zinssätze möglicherweise bald zu senken. Zudem erreicht der S&P 500 neue Höchststände, und es fließen starke Bitcoin-ETF-Zuflüsse zurück in den Kryptomarkt. Diese Faktoren lassen ein äußerst bullisches Marktumfeld bilden und könnten damit die Leitwährung schnell wieder in Richtung ihres Allzeithochs schicken.

Auch Josh Gilbert gab zuletzt sehr bullische Signale ab und nannte Trumps gestiegene Chancen auf einen Wahlsieg als einen wichtigen Treiber für positive Kursbewegungen in den kommenden Monaten. “In den letzten Monaten haben wir Schwächen gesehen, aber ich denke, das Schlimmste liegt wahrscheinlich hinter uns. Jede kurzfristige Schwäche wird wahrscheinlich mit diesem Gedanken gekauft, zusammen mit dem Rückenwind eines ETH-ETFs und natürlich einer potenziell pro-Krypto-Politik in den USA.”

Der Angriff auf den ehemaligen Präsidenten Trump in dieser Woche hat seine Wiederwahlchancen deutlich erhöht. Trump ist im aktuellen Wahlkampf ja dafür bekannt geworden, Bitcoin und Co als “echte Währung” akzeptieren zu wollen. Damit hat er eine Flut an Memecoins ausgelöst, welche sich mit dem Präsidentschaftskandidaten identifizieren.

Gilbert merkte auch an, dass Trump und die Republikaner eine freundlichere Haltung gegenüber Krypto einnehmen als die Demokraten. “Je näher wir Trumps möglicher Rückkehr ins Weiße Haus kommen, desto höher wird der Bitcoin wahrscheinlich steigen”, fügte er hinzu.

Ethereum mit starken Gewinnen

Der Ethereum-Kurs hat seine Rallye über die Widerstandszone von 3.150 Dollar begonnen. Aktuell notiert der Coin sogar schon bei über 3.400 US Dollar und hat damit auch den Widerstand bei 3.250 Dollar überwunden. Damit steigt der Preis in den letzten 24 Stunden um fast 5%, in den letzten 7 Tagen um mehr als 14,5%.

Die nächste große Hürde liegt bei etwa 3.420 Dollar. Ein Schlusskurs über 3.420 Dollar könnte Ether in Richtung des 3.500-Dollar-Widerstands treiben.

Auch Memecoins geben sich eine Preisschlacht

Bitcoin und Ethereum stehen natürlich im Vordergrund des Interesses, aber auch Memecoins haben dieses Jahr bereits enormes Potenzial bewiesen. Sie konnten viele Bitcoin und Ethereum outperformen, mit Steigerungsraten von tausenden Prozent, wie es zuletzt beispielsweise Brett zeigte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.