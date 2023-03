Bitcoin, Ripple und Ethereum: Der Markt für Digitaldevisen am Samstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um -0,11 Prozent auf 20.154,64 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 20.176,88 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Bitcoin Cash um -1,60 Prozent auf 109,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 111,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagvormittag hinzu. Um 0,37 Prozent auf 1.434,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.429,14 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin am Samstagvormittag nach. Um -6,30 Prozent auf 67,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 71,77 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3704 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 0,3652 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,44 Prozent auf 0,3108 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3154 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (135,33 US-Dollar) geht es um -0,96 Prozent auf 134,04 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1872 US-Dollar) geht es um -1,70 Prozent auf 0,1840 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0026 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0026 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0781 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,0762 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0329 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0342 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (50,22 US-Dollar) geht es um -10,24 Prozent auf 45,08 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (9,835 US-Dollar) geht es um -4,69 Prozent auf 9,374 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net