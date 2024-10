Bitcoin scheitert an 70.000 US-Dollar – Wie geht es jetzt weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin hat in den letzten Tagen deutliche Kursgewinne verzeichnen können und stieg in diesem Zusammenhang bis kurz unter die Marke von 70.000 US-Dollar an. Der lang ersehnte Ausbruch blieb allerdings aus, denn der starke Widerstand hielt. Doch wie könnte es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen? Wir haben den Markt entsprechend untersucht und die passenden Antworten parat.

Der Widerstand von 70.000 US-Dollar hält

Der Optimismus war im Vorfeld entsprechend groß, dass der Bitcoin den Widerstand von 70.000 US-Dollar durchbricht und ein neues ATH ausbildet. Doch es sollte anders kommen, denn kurz vor der Marke von 70.000 US-Dollar drehte sich der Kurs plötzlich und fiel im Verlauf des Montags zurück auf 67.000 US-Dollar. Auch Ethereum stieg deutlich an, bevor der Kurs von einer Minute auf die andere drehte. Doch mittlerweile scheint sich der Kurs des Bitcoins zunehmend zu stabilisieren und könnte in den nächsten Stunden und Tagen einen erneuten Versuch starten, über die wichtige Kursmarke zu springen.

An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Gründe zu werfen, die für den plötzlichen Turnaround gesorgt haben. Dabei rücken insbesondere die Mitnahmen von kurzfristig entstanden Kursgewinnen in den Vordergrund. Dabei gilt es anzufügen, dass es zum typischen Verhalten des Bitcoins gehört, eine derart psychisch wichtige Kursmarke wie die 70.000 US-Dollar mehrfach anzutesten. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Kaufdruck in den kommenden Stunden und Tagen zunimmt, wodurch der starke Widerstand nachhaltig durchbrochen werden kann. Doch was wird jetzt wichtig bzw. was kann den Bitcoin maßgeblich beeinflussen?

Die US-Wahl rückt in großen Schritten näher

Die Augen sind ganz stark auf die US-Wahl gerichtet, die bereits am 05. November ansteht, sprich in rund zwei Wochen. Mit dem Näherrücken des Wahltages steigt auch der Kampf um die Wähler an und damit auch um die Kryptoszene. Nach derzeitigem Stand ist die konserative Politik von Joe Biden zeitnah beendet, denn sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump zeigten sich der Kryptoszene wohl gesonnen. Daran knüpft die Entwicklung der Wirtschaft an, in Verbindung mit dem Inflationsdruck. Der Ausgang der Wahl hat auch darauf einen entscheidenden Einfluss, denn die Wahlprogramme sind voller Maßnahmen für die größte Wirtschaft der Welt.

Jetzt in Bitcoin investieren oder Finger weg?

Der jüngste Kursrücksetzer könnte eine gut gelegene Möglichkeit sein, um in den Bitcoin zu investieren bzw. den Bestand an Bitcoins aufzustocken. Langfristig ist davon auszugehen, dass der Bitcoin seinen Wert deutlich steigern wird, getrieben durch institutionelle Investments in den Bitcoin-Sport-ETF. Ein Kurs von 100.000 US-Dollar und weit darüber hinaus liegt damit im Rahmen des möglichen. Dabei gilt es zu beachten, dass institutionelle Investoren erfahrungsgemäß mit sinkenden Leitzinsen in risikoreiche Assets wie den Bitcoin bevorzugt investieren. Doch der Bitcoin ist nicht die einzige interessante Möglichkeit, um in den Bitcoin zu investieren.

PEPE Unchained erreicht 21,4 Millionen US-Dollar und steigt weiter an

Während es für den Bitcoin in den kommenden Monaten deutlich bergauf gehen könnte, hat der noch im Presale befindliche Meme-Projekt namens PEPE-Unchained die Marke von 21,4 Millionen US-Dollar erfolgt geknackt. Damit ist der Presale allerdings noch nicht abgeschlossen, sprich es bleibt die Chance offen, den Meme-Coin $PEPU im Vorverkauf zu erwerben, bis die erste Leistung an einer dezentralen Kryptobörse erfolgt. Bis dahin wird der Preis allerdings noch mehrmals in regelmäßigen Abständen ansteigen. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Coin derart beliebt bei seiner Community ist?

Ein Grund dafür ist augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich aufbauen konnte. Neben der Meme-Figur PEPE ist es der Mehrwert, der sich hinter dem Projekt verbirgt. Das Projektteam hat geplant, ein eigenes Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Der Launch ist im gleichen Zuge mit dem Listing an der Kryptobörse angedacht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Coins in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive zu vermehren.

