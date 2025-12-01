Frühes Investment 01.12.2025 11:03:13

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Bitcoin verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde Bitcoin bei 17 181,85 USD gehandelt. Bei einer BTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,05820 Bitcoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 262,50 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 30.11.2025 auf 90 419,41 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 5 262,50 USD, was einer positiven Performance von 426,25 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 76 295,96 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

