Bitcoin verliert deutlich: Hält die 100.000 US-Dollar?

Die Richtung des Bitcoins ist mehr als uneindeutig, denn wieder einmal schlägt der Altcoin die genau entgegengesetzte Richtung ein, wie noch vor einigen Tagen. Auch diesmal steht die Marke von 100.000 US-Dollar erneut stark im Fokus. Doch wie könnte es jetzt weitergehen, halt die magische Marke den Druck stand oder droht erneut ein Bruch nach unten? Wir haben die Situation rund um den Bitcoin untersucht und die passenden Antworten parat.

Bitcoin kämpft um die 100.000 US-Dollar

Noch vor rund einer Woche ging es für den Bitcoin steil aufwärts und in diesem Zusammenhang über die Kursmarke von 110.000 US-Dollar sowie auf ein neues ATH bei rund 111.000 US-Dollar. Doch wenige Tage später sieht die Situation vollkommen anders aus, denn plötzlich kämpft der Altcoin erneut um die Kursmarke von 100.000 US-Dollar und droht, jederzeit darunter zu rutschen. Doch damit nicht genug, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben in den letzten Stunden und Tagen kontinuierlich an Wert verloren, bis auf einige wenige Ausnahmen.

Für Ethereum ging es binnen der letzten sieben Tage um rund zwei Prozent abwärts, wobei allerdings anzumerken ist, dass die zweitgrößte Kryptowährung am Krypromarkt zuletzt deutlich besser abgeschnitten hat als der übrige Märkt. Ripple verlor im gleichen Zeitraum rund 10 Prozent seines Wertes, Tendenz steigend. Auch für Solana ging es deutlich abwärts, um genauer zu sein um mehr als 12,5 Prozent, ebenfalls innerhalb von einer Woche. Der Dogecoin knüpft an dieser Stelle sogar mit mehr als 17,5 Prozent an Kursverlust an. Was ist allerdings der Auslöser für die Verluste in der Serie?

Wer nach den Gründen für die Verluste sucht, wird bei einer erneut unsicheren Gemengelage am Krypromarkt fündig. Wieder einmal ist es Donald Trump, der für große Verunsicherung am Kryptomarkt sowie allgemein an den Finanzmärkten sorgt. Im Zentrum steht dabei die Zollpolitik, denn diesmal steht erneut Europa im Visier des US-Präsidenten und damit einer der wichtigsten Handelspartner. Das wichtigste dabei ist jedoch für den Bitcoin, die Marke von 100.000 US-Dollar hält, wodurch sich der Altcoin bei rund 103.000 US-Dollar zur Zeit fängt. Auch für die kommenden Tage und Wochen wird genau diese Marke von essentieller Bedeutung sein.

Werden die 100.000 US-Dollar halten oder droht ein Durchbruch?

Blickt man auf die kommenden Wochen, dann ist nicht mit einem Abbruch der Unsicherheiten zu rechnen. Viel zu groß sind die Unsicherheiten in Sachen US-Politik und wirtschaftliche Entwicklung in den wichtigsten Wirtschaftsnationen der Erde. Die Chancen sind entsprechend groß, dass es auch in den kommenden Wochen zu größeren Schwankungen bei Bitcoin und Co. kommt. Auch ein unterschreiten der Marke von 100.000 US-Dollar ist zeitweise nicht ausgeschlossen. Hat man dem entgegen allerdings einen langfristigen Anlagefokus, dann ist fest damit zu rechnen, dass der BTC deutlich an Wert gewinnen wird und auch Kurse von 500.000 US-Dollar und höher zur Realität werden könnten.

Bull Bitcoin: Die beliebte Investment-Alternative

Nicht nur die klassischen Altcoins bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an, trotz eines Potenzials, welches in ihnen steckt. Ein noch höheres Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits über sechs Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 64 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,00254 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

