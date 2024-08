Bitcoin vor möglichem Ausbruch: Analysten sehen Potenzial für neue Höchststände

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigt derzeit eine Seitwärtsbewegung, insbesondere bei großen Währungen wie Bitcoin ($BTC). Diese Konsolidierungsphase deutet jedoch auf einen bevorstehenden Ausbruch hin, der die Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern gleichermaßen auf sich zieht.

Crypto Rover sieht nur eine Hürde vor dem großen Durchbruch

Der bekannte Analyst Crypto Rover identifiziert den EMA 200 als einzigen signifikanten Widerstand für einen Aufwärtstrend des Bitcoin. Sollte der Kurs diese Marke überschreiten, sieht er gute Chancen für einen Anstieg über das bisherige Allzeithoch von 73.750 Dollar.

Die technische Analyse zeigt, dass sich der Bitcoin-Kurs in einer sogenannten “bullischen Flagge” befindet, einer Trendfortsetzungsformation. Statistisch gesehen hat ein Ausbruch nach oben bei dieser Formation eine Wahrscheinlichkeit von über 70%.

Ein Ausbruch des Bitcoin-Kurses könnte richtungsweisend für den gesamten Kryptomarkt sein. Experten raten Anlegern, sich mental auf mögliche starke Bewegungen vorzubereiten.

Diese Entwicklung könnte auch positive Auswirkungen auf neue Projekte wie Base Dawgz ($DAWGZ) haben. Der Meme-Coin, der sich derzeit im ICO befindet, hat bereits eine starke Community aufgebaut und fast 3 Millionen Dollar im Presale eingesammelt.

Base Dawgz: Ein vielversprechender Newcomer im Kryptomarkt

Base Dawgz zeichnet sich durch seine Multichain-Funktion aus, die es Anlegern ermöglicht, den Coin auf verschiedenen Blockchains wie Solana, Ethereum, Base, Avax und der Binance Smart Chain zu handeln.

Diese Flexibilität könnte nach dem Start zu einem hohen Handelsvolumen führen und möglicherweise das Interesse großer Börsen wecken. Anleger sollten jedoch beachten, dass der Vorverkaufspreis von $DAWGZ in Kürze angehoben wird. Alle sieben Tage steigt der Preis um 5 Prozent an.

