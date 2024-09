Bitcoin zieht deutlich an – Was sind die Gründe?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin beeinflusst den Kryptomarkt wie keine andere Kryptowährung. Schafft es der Altcoin, deutliche Gewinne zu verbuchen, dann hat dies gleichermaßen starke Zugewinne für den gesamten Kryptomarkt zur Folge. Auch diesmal lässt sich dies bestens beobachten, denn der Platzhirsch am Kryptomarkt legte in den letzten Tagen deutlich an Wert zu.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Bitcoin im Aufwind – Sieben Prozent in fünf Tagen

Innerhalb der letzten fünf Tage hat der Bitcoin nach einer länger anhaltenden Flaute wieder deutliche Gewinne zu verbuchen. Auf der Basis von fünf Tagen liegen die Kursgewinne bei rund 7,6 Prozent, Tendenz steigend. Die Marktkapitalisierung liegt damit wieder bei einem Kurs von 1,52 Billionen US-Dollar, was gleichzeitig das Vierfache derer von Ethereum bedeutet. Doch was hat dafür gesorgt, dass die Abwärtsspirale nun endlich beendet zu sein scheint?

Verantwortlich für die deutlichen Kursgewinne sind die EZB und die Fed, im Zusammenhang mit ihrer Zinspolitik. Erst am heutigen Tage hat die EZB eine weitere Zinserleichterung vorgenommen, um genauer zu sein 0,25 Prozent. Auch die Fed wird aller Voraussicht nach mit einer Zinssenkung in der kommenden Woche folgen, nachdem das Zinsniveau über die letzten Monate hinweg auf einem konstant hohen Level geblieben ist. Darüber hinaus ist die Hoffnung groß, dass es erst der Anfang sein könnte, von einer Serie von weiteren Zinsschritten in Richtung Süden.

Entdecke die Layer 2 Blockchain von PEPE Unchaiend

PEPE Unchained als Investmentalternative

Während der Bitcoin deutliche Kursgewinne verzeichnen konnte, steigt auch das investierte Volumen in den $PEPU-Token im Rahmen des Projektes rundum PEPE Unchained kontinuierlich an. Die Gründe dafür sind vielseitig, allerdings vorrangig in der Meme-Figur selbst zu finden, sowie dem Vorhaben, ein eigenes Krypto-Ökosystem am Markt zu launchen. Die Meme-Figur ist dabei alles andere als eine Unbekannte innerhalb der Welt der Meme-Coins, denn es handelt sich um PEPE. Bereits in den letzten Monaten konnte PEPE eine breite und starke Community hinter sich aufbauen, die noch immer stetig wächst. An dieser Stelle ist es wenig verwunderlich, dass der Presale mittlerweile bei 13 Millionen US-Dollar an Investmentgeldern steht.

Damit nähert sich der Vorverkauf auch mit rasanten Schritten seinem Ende entgegen, bei dem die finale Listung an einer ersten Kryptobörse ansteht. In einem ersten Schritt ist die Listung an einer dezentralen Kryptobörse geplant, in einem zweiten Schritt sollen mehrere zentrale Kryptobörsen folgen. Insbesondere die zentralen Kryptobörsen können deutlich zum Kurswachstum beitragen, denn über sie wird bekanntlicher Weise der Großteil des Volumens am Kryptomarkt gehandelt. Doch bis es soweit ist, ist der $PEPU-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, in nur wenigen Schritten. In einem ersten Schritt muss die Projektwebsite mit einem kompatiblen Wallet verbunden werden, wozu mehrere mittels direkter Verlinkung zur Auswahl stehen. Danach muss nur noch die Anzahl an Meme-Coins ausgewählt werden, die erworben werden sollen, um im Anschluss den Kauf abzuschließen.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.