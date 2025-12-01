01.12.2025 21:17:37

BitMine Stock Weakens After Bitcoin Falls Below $86K Level

This article BitMine Stock Weakens After Bitcoin Falls Below $86K Level originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,161
0,0017
0,15
Japanischer Yen
180,4725
-0,6658
-0,37
Britische Pfund
0,8788
0,0023
0,26
Schweizer Franken
0,9339
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
9,0409
0,0165
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 Die Top 20 der größten europäischen Banken
22:19 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
21:16 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen