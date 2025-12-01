|
01.12.2025 21:17:37
BitMine Stock Weakens After Bitcoin Falls Below $86K Level
This article BitMine Stock Weakens After Bitcoin Falls Below $86K Level originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,161
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
180,4725
|
-0,6658
|
|
-0,37
|Britische Pfund
|
0,8788
|
0,0023
|
|
0,26
|Schweizer Franken
|
0,9339
|
0,0017
|
|
0,18
|Hongkong-Dollar
|
9,0409
|
0,0165
|
|
0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.