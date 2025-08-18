Bitpanda startet Margin Trading mit bis zu 10x Hebel

Die europäische Krypto-Plattform Bitpanda hat ihr Angebot um ein neues Feature erweitert und bietet jetzt auch Margin Trading mit einem Hebel von bis zu 10. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an erfahrene Anleger, die bereits im Spot Trading aktiv waren und wird unter Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) betrieben. Damit positioniert sich Bitpanda als einer der wenigen EU-regulierten Anbieter für gehebelten Krypto-Handel.

Was ist Margin Trading?

Beim Margin Trading handeln Anleger mit geliehenem Kapital. Durch den Einsatz eines Hebels investieren sie nicht nur ihr eigenes Geld, sondern vervielfachen ihren Einsatz. Dadurch können potenzielle Gewinne deutlich steigen - gleichzeitig erhöht sich jedoch auch das Verlustrisiko erheblich.

Bitpanda stellt dazu eine Sicherheitsmarge, die sogenannten Margin zu Verfügung. Sinkt der Kurs stark, kann die Position automatisch liquidiert werden, wenn die hinterlegte Sicherheitsleistung (Margin) nicht mehr ausreicht.

Handelsuniversum und Hebelstufen

Das neue Bitpanda-Feature ermöglicht den Handel von über 100 Kryptowährungen - von etablierten Werten wie Bitcoin und Ethereum bis hin zu ausgewählten Altcoins. Trader können je nach Asset zwischen folgenden Hebelstufen wählen: 2x, 3x, 5x und 10x. Gebührenstruktur im Überblick

Gebührenstruktur im Überblick

Kostenart Höhe Finanzierungsgebühr 0,03 % alle 4 Stunden Kaufgebühr 0 % Verkaufsgebühr 0,3 % Liquidationsgebühr 1 % beim erzwungenen Schließen Spread marktüblich, abhängig vom Asset

Die relativ hohe laufende Finanzierungsgebühr macht das Produkt vor allem für kurzfristige Handelsstrategien interessant.

Vorteile für Trader

EU-Regulierung: Handel unter strengen europäischen Aufsichtsstandards.

Breite Auswahl: Mehr als 100 handelbare Kryptowährungen.

Benutzerfreundlichkeit: Intuitives Interface in App und Web.

Transparente Kosten: Klare Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten.

Risiken und Einschränkungen

Hebelwirkung verstärkt Verluste ebenso wie Gewinne.

Liquidationsgefahr bei starken Kursschwankungen.

Hohe laufende Finanzierungskosten bei längerem Halten.

Ausblick

Bitpanda hat die zeitnahe Einführung zusätzlicher Orderarten wie Stop-Loss und Take-Profit angekündigt, um das Risikomanagement zu verbessern. Mittelfristig könnte das Angebot zu einer der führenden Margin-Trading-Lösungen im europäischen Markt ausgebaut werden.

Fazit

Mit dem neuen Margin-Trading-Angebot schafft Bitpanda eine regulierte Möglichkeit für erfahrene Anleger, ihr Handelsvolumen gezielt zu erhöhen. Die transparente Struktur und die EU-Aufsicht sind klare Pluspunkte. Gleichzeitig bleibt das hohe Risiko inhärent - Margin Trading ist und bleibt eine Handelsform, die Disziplin, Erfahrung und ein aktives Risikomanagement erfordert.

Jetzt Bitpanda Margin Trading entdecken



Discalimer

Beim Margin Trading werden Krypto-Assets geliehen, um potenzielle Gewinne und Verluste zu vergrößern. Selbst kleine Preisänderungen können zu Margin Calls oder zur Liquidation führen, was möglicherweise den Verlust deines gesamten Kapitals zur Folge hat. Die Gebühren für die Kreditaufnahme fallen alle 4 Stunden an und wirken sich negativ auf deine Margin aus. Margin Trading ist nur für erfahrene Trader geeignet. Stelle sicher, dass du die Risiken verstehst und erhebliche oder vollständige finanzielle Verluste tragen kannst. Trade niemals mit Geld, dessen Verlust du dir nicht leisten kannst.