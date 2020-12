BlackRock-Manager sieht langfristig Bitcoin noch vor Gold

• BlackRock-CIO sieht BTC in besserer Position als Gold• Funktionaler als das Edelmetall• Technikaffinität der jüngeren GenerationDie Frage, ob Bitcoin als digitales Gold bewertet werden kann, beschäftigt die Märkte seit geraumer Zeit. Ein BlackRock -Manager hat diese Frage für sich klar pro BTC beantwortet - er glaubt daran, dass langfristig Gold für die Kryptowährung Platz machen muss.

In einem Interview mit CNBCs "Squawk Box" machte BlackRock-CIO Rick Rieder seinen Standpunkt deutlich.

"It's hard to say whether it's [#btc] worth the price it is trading at today. But do I think it is a durable mechanism that--do I think could replace gold to a large extent? Yeah I do, because it's so much more functional," says BlackRock's Rick Rieder. #bitcoin #cryptocurrency. pic.twitter.com/ipwr22xwZ1