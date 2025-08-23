Bullenmarkt? Nicht mit Jerome Powell!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen Tagen ging es für die meisten Kryptowährungen deutlich abwärts, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Die Aussichten waren zugegen auch alles andere als nach dem Geschmack von Investoren und Anlegern. Doch innerhalb weniger Minuten hat sich die Ausgangslage vollständig verändert, denn plötzlich sind die Bullen wieder am Zug, dank dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Doch was ist geschehen? Alle Einzelheiten finden sich in diesem Beitrag!

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Jerome Powell heizt die Stimmung am Krypromarkt an

Einmal im Jahr findet in Jackson Hole die Notenbankkonferenz statt, auf der die Augen der Finanzwelt scharf gerichtet sind. Im Zentrum der Konferenz stand die Rede des Vorsitzenden der US-Zentralbank Fed, namens Jerome Powell. In seiner Rede warnte er unter anderem vor steigenden Risiken im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt der USA, sowie einer hartnäckigen Inflation in den kommenden Monaten und Jahren. Doch mit einer Sache überraschte der Vorsitzende, denn er machte in seiner Rede die Türe für weitere Zinssenkungen in den USA auf, sehr zeitnah sogar.

Für die Anleger und Investoren ist diese Neuigkeit genau das, was zuletzt augenscheinlich gefehlt hat. Es dauerte danach nur wenige Minuten, bis die meisten Kryptowährungen stark angezogen sind. Blickt man beispielsweise auf die Entwicklung von Ethereum, dann steht im Schnitt von sieben Tagen ein Plus von 10 Prozent zu Buche bzw. 15 Prozent innerhalb von nur 24 Stunden. Damit steht die zweitgrößte Kryptowährung nur knapp unterhalb des bisherigen ATHs. Für den Bitcoin ging es währenddessen um knapp über 4 Prozent aufwärts, wodurch die Marke von 120.000 US-Dollar wieder in Griffweite liegt. Eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen schließt sich unmittelbar an.

Doch was sagte Powell im Detail?

Einerseits ist der Arbeitsmarkt in einer Phase der Verlangsamung, was das Angebot und die Nachfrage bedeutet und im Umkehrschluss bedeutet dies ein Gleichgewicht, was allerdings nicht positiv zu werden ist, da sich dahinter kein Aufschwung verbirgt. Darüber hinaus merkte er deutlich an, dass die Gefahr vor einer höheren Inflation insbesondere aus den Zöllen hervorhebt, die Donald Trump gegenüber zahlreichen Ländern verhängt hat. Das besondere dabei ist, dass Donald Trump schon seit geraumer Zeit auf eine deutliche Senkung der Leitzinsen pocht, faktisch genau das Gegenteil.

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Jetzt in Kryptowährungen investieren?

Doch lohnt es sich, genau jetzt in Kryptowährungen zu investieren oder sollte doch lieber die Finger von einem Investment gelassen werden? Trotz des jüngsten Ausbruchs könnte es sich zum aktuellen Zeitpunkt als sehr lohnend erweisen, in Kryptowährungen bzw. in Altcoins zu investieren. Langfristig ist anzunehmen, dass das Zinsniveau gegenüber dem aktuellen Leitzins deutlich abnehmen wird, wodurch ein deutlicher Aufwind mittelfristig zu erwarten ist. Ein Investment in Ethereum, Ripple oder Solan könnte beispielsweise zu einer Rendite im hohen zweistelligen Prozentbereich führen. Es lohnt sich allerdings auch, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen und Newcomer auf dem Markt zu betrachten. Einer davon ist Bitcoin Hyper!

Bitcoin Hyper steht kurz vor 12 Millionen US-Dollar

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,4 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.