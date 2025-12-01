|
01.12.2025 23:00:00
Can Bitcoin Bounce Back in 2026?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is living through the financial equivalent of slipping on ice right after winning a race. After setting new all-time highs in 2025, the coin took a fierce tumble, and over the last three months it's down by 16%.Is the coin's investment thesis still intact, and is 2026 more likely to bring a rebound or a cold winter?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1609
|
0,0017
|
|
0,14
|Japanischer Yen
|
180,46
|
-0,6783
|
|
-0,37
|Britische Pfund
|
0,8788
|
0,0023
|
|
0,26
|Schweizer Franken
|
0,9342
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,0416
|
0,0172
|
|
0,19
