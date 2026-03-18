|
18.03.2026 15:50:05
Cango Eyes HPC Scale-Up Following Significant Bitcoin Losses
This article Cango Eyes HPC Scale-Up Following Significant Bitcoin Losses originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1459
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
182,6611
|
-0,4189
|
|
-0,23
|Britische Pfund
|
0,8637
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9074
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
8,977
|
-0,0041
|
|
-0,05